Принц Гарри заявил о готовности примириться с принцем Уильямом и назвать войну бессмысленной

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Елена Антипина
    Шеф-редактор

    Принц Гарри заявил о готовности примириться с принцем Уильямом и назвать войну бессмысленной

    Опубликовано:

    Гарри ханзада
    Гарри ханзада. Фото: Chris Jackson/Getty Images

    Герцог Сассекский считает восстановление отношений с семьей главным приоритетом и объяснил причины своего возвращения в Великобританию, пишет The Blast.

    Принц Гарри дал интервью журналу GQ, в котором открыто высказался о затяжном конфликте со своим старшим братом, принцем Уильямом, и королем Карлом III. 42-летний герцог Сассекский признался, что переживает из-за разрыва с родными, однако выразил готовность оставить прошлые обиды позади. По словам Гарри, на фоне мировых событий примирение является самым важным шагом, хотя представители принца Уильяма считают их отношения окончательно разрушенными.

    Герцог также пояснил, что их переезд с Меган Маркл и детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, из США обратно в Великобританию был связан со стремлением дать детям британское образование и находиться ближе к друзьям и родственникам. Он отметил, что скучал по дому после шести лет жизни в Америке, а его встреча с королем Карлом в июле прошлого года помогла заложить основу для возобновления общения.

    В свою очередь, телеведущий Пирс Морган выразил сомнения в скором примирении братьев, заявив, что принц Уильям разгневан из-за откровений Гарри в мемуарах "Запасной", подкастах и документальных фильмах, где звучит критика в адрес королевы Камиллы и Кейт Миддлтон. Тем не менее сам Гарри подчеркнул, что для движения вперед необходимо изменить отношение к прошлым конфликтам и перестать тратить силы на семейную драму.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Принц Гарри заявил о готовности примириться с принцем Уильямом и назвать войну бессмысленной

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram