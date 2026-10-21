Принц Гарри заявил о готовности примириться с принцем Уильямом и назвать войну бессмысленной

Герцог Сассекский считает восстановление отношений с семьей главным приоритетом и объяснил причины своего возвращения в Великобританию, пишет The Blast.

Принц Гарри дал интервью журналу GQ, в котором открыто высказался о затяжном конфликте со своим старшим братом, принцем Уильямом, и королем Карлом III. 42-летний герцог Сассекский признался, что переживает из-за разрыва с родными, однако выразил готовность оставить прошлые обиды позади. По словам Гарри, на фоне мировых событий примирение является самым важным шагом, хотя представители принца Уильяма считают их отношения окончательно разрушенными.

Герцог также пояснил, что их переезд с Меган Маркл и детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, из США обратно в Великобританию был связан со стремлением дать детям британское образование и находиться ближе к друзьям и родственникам. Он отметил, что скучал по дому после шести лет жизни в Америке, а его встреча с королем Карлом в июле прошлого года помогла заложить основу для возобновления общения.

В свою очередь, телеведущий Пирс Морган выразил сомнения в скором примирении братьев, заявив, что принц Уильям разгневан из-за откровений Гарри в мемуарах "Запасной", подкастах и документальных фильмах, где звучит критика в адрес королевы Камиллы и Кейт Миддлтон. Тем не менее сам Гарри подчеркнул, что для движения вперед необходимо изменить отношение к прошлым конфликтам и перестать тратить силы на семейную драму.

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