Еще одна трагедия в семье Кеннеди: умерла 42-летняя представительница политического клана
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В США в возрасте 42 лет умерла Кайл Кеннеди, внучка Роберта Ф. Кеннеди. Ранее она получила серьезную травму спинного мозга, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.
Кайл Кеннеди, внучка Роберта и Этель Кеннеди, скончалась 21 сентября в своем доме в Вествуде, штат Массачусетс, спустя шесть лет после травмы спинного мозга, которая привела к длительному параличу.
Ей было 42 года.
"Последние годы принесли много трудностей, но Кайл сохраняла юмор и целеустремленность, стараясь быть лучшей матерью для своих сыновей Конора и Деклана и заботясь о двух своих любимых, но непослушных терьерах", - говорится в некрологе.
Отец Кайл Кеннеди, Майкл, умер в 1997 году, врезавшись в дерево во время трагического несчастного случая на лыжах.
Кайл Кеннеди также потеряла свою новорожденную дочь Джози - сестру-близнеца своего сына Конора, которому сейчас 12 лет.
Она посвятила свою жизнь дошкольному образованию, а также выступала в защиту людей с ограниченными возможностями.
Дед Кайл Кеннеди - Роберт Кеннеди был младшим братом 35-го президента США Джона Кеннеди.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445444-eshche-odna-tragediya-v-seme-kennedi-umerla-42-letnyaya-predstavitelnica-politicheskogo-klana/
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