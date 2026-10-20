"Очень справедливо": Трамп оценил действия России и Китая в конфликте вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не использовали все возможности для вмешательства в конфликт вокруг Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutche Welle.

Дональд Трамп заявил, что считает позицию России и Китая по Украине справедливой.

"Си Цзиньпин вел себя в отношении Украины очень справедливо. Он не слишком вмешивался. То же самое касается России. Они не проявили даже близко того, на что были способны. Они знают, что я это ценю", - заявил журналистам президент США.

Кроме того, Трамп обвинил Украину в том, что она ничего не дает в ответ на поддержку США.

"Мы много дали Украине. Они ничего не дали нам. Помните об этом", - сказал он. Он также в очередной раз упрекнул президента Украины в том, что тот "должен был уже давно разрешить эту войну".

19 октября Владимир Зеленский заявил, что власти США задерживают поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, уже оплаченных союзниками Киева по программе PURL. Украинский президент отметил, что готов на 30 дней прекратить удары по российским НПЗ, но при условии, что Трамп передаст Киеву ракеты-перехватчики.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что Украине следует найти нового лидера, способного заключать сделки. Спустя несколько дней американский президент вновь обрушился с критикой на президента Украины. Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать сделку. Сам же президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что политика Трампа подталкивает Киев к капитуляции. На днях президент США Дональд Трамп в соцсетях высказался об урегулировании конфликта в Украине - он снова обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершать его.

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