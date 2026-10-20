14 человек погибли в результате обрушения нелегальной шахты в Колумбии

14 человек погибли, еще 7 получили ранения в результате обрушения нелегальной золотодобывающей шахты на юго-западе Колумбии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Straits Times.

Информацию о трагедии подтвердили местные власти, пишет издание.

По словам губернатора Нариньо Луиса Альфонсо Эскобара, поисково-спасательные работы завершены.

Глава региона призвал центральное правительство, Национальное горнодобывающее агентство, а также министерство горнодобывающей промышленности и энергетики ускорить процесс легализации деятельности нелегальных и мелких горнодобывающих предприятий, чтобы улучшить условия труда и повысить стандарты безопасности.

Издание подчеркивает, что несколько месяцев назад аналогичная трагедия произошла в городе Поликарпа - тогда погибли 13 человек.

Отмечается, что нерегулируемая добыча полезных ископаемых широко распространена в сельских районах Колумбии.

Такие предприятия зачастую не имеют необходимой инфраструктуры безопасности, что приводит к частым авариям со смертельным исходом.

BREAKING: 14 DEAD IN COLOMBIA GOLD MINE DISASTER! A landslide triggered a deadly collapse at an unauthorized gold mine in Nariño. 14 confirmed dead. 7 injured. Authorities say rescue operations have ended. https://t.co/cGumvwrCj4 — The Raw Wire (@TheRawWire) October 20, 2026

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.