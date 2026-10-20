Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви после слухов о госпитализации и коме
Опубликовано:
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. Ранее в СМИ появились слухи, что северокорейский лидер якобы впал в кому после экстренной госпитализации, передает NUR.KZ.
20 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что 19 октября Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в области легкой промышленности, которая состоялась в Пхеньяне.
В сообщении говорится, что Общегосударственная выставка одежды и обуви проходит в КНДР ежегодно в октябре. Ким Чен Ын выразил удовлетворение, что она "отличается от прошлогодней масштабом, содержанием и формой в плане подготовки, делая большой шаг вперед".
При этом накануне британский таблоид The Sun сообщил, что северокорейского лидера якобы срочно доставили в больницу в Пекине для оказания неотложной помощи после сильного кровотечения. В публикации также говорится, что Ким Чен Ын якобы впал в кому.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444928-kim-chen-yn-posetil-vystavku-odezhdy-i-obuvi-posle-sluhov-o-gospitalizacii-i-kome/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах