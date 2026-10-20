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    Дилара Аронова
    Редактор

    Разрушительный шторм "Адам" обрушился на Испанию: есть погибшие

    Опубликовано:

    Последствия шторма в Испании
    Последствия шторма в Испании. Фото: Nono Rico/Europa Press via Getty Images

    Разрушительный шторм, получивший название "Адам", обрушился на Испанию. Сообщается, что от последствий разбушевавшейся стихии погибли четыре человека, передает NUR.KZ.

    Как сообщает Anadolu Ajansi, по меньшей мере четыре человека погибли и около 2 тыс. человек были эвакуированы в результате проливных дождей, вызвавших сильные наводнения на востоке Испании.

    Шторм, получивший название "Адам", обрушился на некоторые районы Валенсии, Аликанте и Каталонии, оставив жителей заблокированными в домах, затопив дороги и нарушив железнодорожное сообщение.

    В регионе Валенсия зафиксировано три случая смерти. В понедельник сотрудники испанского военного подразделения экстренной помощи обнаружили в своем доме в Оливе тело 79-летней женщины с ограниченной подвижностью. 64-летний мужчина, проживавший в кемпинге в том же городе, скончался от остановки сердца.

    Третьей жертвой стала женщина, которая вошла в море во время шторма в Сагунте в субботу.

    Кроме того, в Каталонии в субботу 35-летнюю женщину из Мальграт-де-Мар унесло наводнением. Ее тело было найдено в воскресенье примерно в 6 км от места исчезновения.

    В понедельник утром региональное правительство Валенсии первоначально распорядилось, чтобы жители 145 муниципалитетов, в которых проживает более 850 тыс. человек, оставались дома в связи с усилением наводнения.

    Однако власти отменили ограничения на большей части территории региона в понедельник днем, а к вечеру понедельника - во всех районах.

    Как сообщает Euronews, государственное метеорологическое агентство Испании выпустило специальное предупреждение об очень сильных и продолжительных ливнях и грозах в регионе Леванте и некоторых частях Балеарских островов.

    Сообщается, что сочетание циклона DANA Adam, изолированного от общей атмосферной циркуляции, с очень влажным восточным потоком станет причиной обильных осадков в четырех провинциях (южной Валенсии, Аликанте, регионе Мурсия и побережье Альмерии) и на трех Балеарских острова, с особым воздействием на острова Питиусик (Ибица и Форментера).

    Также значительные осадки прогнозируются на Майорке.

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    Разрушительный шторм "Адам" обрушился на Испанию: есть погибшие

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