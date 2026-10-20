Разрушительный шторм "Адам" обрушился на Испанию: есть погибшие

Разрушительный шторм, получивший название "Адам", обрушился на Испанию. Сообщается, что от последствий разбушевавшейся стихии погибли четыре человека, передает NUR.KZ.

Как сообщает Anadolu Ajansi, по меньшей мере четыре человека погибли и около 2 тыс. человек были эвакуированы в результате проливных дождей, вызвавших сильные наводнения на востоке Испании.

Шторм, получивший название "Адам", обрушился на некоторые районы Валенсии, Аликанте и Каталонии, оставив жителей заблокированными в домах, затопив дороги и нарушив железнодорожное сообщение.

⚠️ UPDATE: Storm Adam fatalities rise to 4 in Spain as catastrophic flash floods submerge the Mediterranean coast. 2 victims are confirmed in Oliva (including a 64-year-old man at a campsite), alongside a swimmer who drowned in Sagunto and a woman swept away near Barcelona. Inundación - España - Oliva - Sagunto - Valencia - Barcelona - DANA — GeoTechWar (@geotechwar) October 19, 2026

В регионе Валенсия зафиксировано три случая смерти. В понедельник сотрудники испанского военного подразделения экстренной помощи обнаружили в своем доме в Оливе тело 79-летней женщины с ограниченной подвижностью. 64-летний мужчина, проживавший в кемпинге в том же городе, скончался от остановки сердца.

Третьей жертвой стала женщина, которая вошла в море во время шторма в Сагунте в субботу.

Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. https://t.co/UTndLVgKgS — Volcaholic (@volcaholic1) October 18, 2026

Кроме того, в Каталонии в субботу 35-летнюю женщину из Мальграт-де-Мар унесло наводнением. Ее тело было найдено в воскресенье примерно в 6 км от места исчезновения.

В понедельник утром региональное правительство Валенсии первоначально распорядилось, чтобы жители 145 муниципалитетов, в которых проживает более 850 тыс. человек, оставались дома в связи с усилением наводнения.

Однако власти отменили ограничения на большей части территории региона в понедельник днем, а к вечеру понедельника - во всех районах.

Streets turned to rivers in #ElEjido, #Spain today as storm #DANAAdam dumped over 75 litres per square metre in hours. Red alert issued, cars trapped mid-street, water pouring into homes and shops. Nearly 100 emergency calls came in within a single afternoon. Authorities sent a mass phone alert to 40 towns telling people not to cross flooded roads, even shallow looking ones.The infrastructure underneath it, drainage, flood-prone road design, is the part that keeps failing every time a storm like this lands. — Rizwan Ashraffi (@rizwanace) October 17, 2026

Как сообщает Euronews, государственное метеорологическое агентство Испании выпустило специальное предупреждение об очень сильных и продолжительных ливнях и грозах в регионе Леванте и некоторых частях Балеарских островов.

Сообщается, что сочетание циклона DANA Adam, изолированного от общей атмосферной циркуляции, с очень влажным восточным потоком станет причиной обильных осадков в четырех провинциях (южной Валенсии, Аликанте, регионе Мурсия и побережье Альмерии) и на трех Балеарских острова, с особым воздействием на острова Питиусик (Ибица и Форментера).

Также значительные осадки прогнозируются на Майорке.

Oliva platja en estos moments. 9.30 del matí. UME per la zona fent rescats. De moment no continua pujant l'aigua. @avamet @apuntoratge @Tiempo_Valencia @Valencia_WX https://t.co/f1VLoztDKQ — Xavi (@Xav_Xav_) October 19, 2026

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