Крыло пассажирского самолета загорелось в аэропорту Перу перед вылетом
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В аэропорту Хорхе Чавеса в Перу загорелось крыло пассажирского лайнера Airbus A320 - инцидент произошел перед взлетом, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Агентство приводит перевод материала местного государственного издания Andina, которое сообщает, что загорелось крыло самолета LATAM Airlines Peru - он должен был выполнить рейс из Лимы в Пьюру. Все это произошло перед взлетом.
Авиакомпания сообщила, что после ЧП задействовала протоколы безопасности и решила высадить пассажиров в качестве меры предосторожности.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как в районе левого крыла - огонь. Самолет в этот момент находился на земле.
Avião se incendiou em pleno despegue no Peru O motor de um avião Airbus A320 pegou fogo durante a fuga do Aeroporto Internacional Jorge Chávez de Lima, Peru. Os pilotos abortaram o despegue e todos os passageiros foram evacuados. A aerolínea peruana LATAM classificou o incêndio como "um evento técnico imprevisto".— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) October 20, 2026
MOTOR DE AVIÃO PEGA FOGO SEGUNDOS ANTES DA DECOLAGEM NO PERU Na manhã desta segunda-feira (19), passageiros de um avião da LATAM Airlines passaram por momentos de tensão no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru. O Airbus A320, que realizaria o voo LA2302 com destino à cidade de Piura, apresentou um incêndio na região do motor esquerdo antes da decolagem. Imagens registradas por passageiros mostram labaredas e fumaça saindo da aeronave enquanto as pessoas ainda estavam a bordo. A tripulação acionou os protocolos de segurança, e todos os passageiros foram retirados sem ferimentos. A LATAM informou que o avião apresentou uma falha técnica imprevista. As causas do incidente ainda serão investigadas.— Explora WebZine (@explora_news) October 20, 2026
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444916-krylo-passazhirskogo-samoleta-zagorelos-v-aeroportu-peru-pered-vyletom-video/
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