"Мы проживаем первый год третьей мировой": МИД Катара высказался о ситуации в мире
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Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что мир, вероятно, находится на первом году третьей мировой войны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Такое мнение представитель катарского МИД выразил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Аль-Ансари вспомнил слова своего коллеги. Он сказал дипломату, что люди, жившие в 1940 или 1941 году, не осознавали, что идет второй или третий год Второй мировой войны - это стало понятно лишь спустя годы.
"Так что вполне возможно, что сегодня мы проживаем первый год третьей мировой войны - если, конечно, не сумеем разрешить все эти кризисы", - заявил представитель МИД Катара.
Месяц назад Марин Ле Пен заявила, что война в Украине может привести к прямому участию НАТО, что станет третьей мировой, или затянуться на сто лет.
А в августе бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге большой войны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444847-my-prozhivaem-pervyy-god-tretey-mirovoy-mid-katara-vyskazalsya-o-situacii-v-mire/
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