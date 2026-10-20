"Мы проживаем первый год третьей мировой": МИД Катара высказался о ситуации в мире

Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что мир, вероятно, находится на первом году третьей мировой войны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Такое мнение представитель катарского МИД выразил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Аль-Ансари вспомнил слова своего коллеги. Он сказал дипломату, что люди, жившие в 1940 или 1941 году, не осознавали, что идет второй или третий год Второй мировой войны - это стало понятно лишь спустя годы.

"Так что вполне возможно, что сегодня мы проживаем первый год третьей мировой войны - если, конечно, не сумеем разрешить все эти кризисы", - заявил представитель МИД Катара.

Месяц назад Марин Ле Пен заявила, что война в Украине может привести к прямому участию НАТО, что станет третьей мировой, или затянуться на сто лет.

А в августе бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге большой войны.

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