"Пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины": Трамп резко раскритиковал Зеленского

Президент США Дональд Трамп сделал заявления об урегулировании конфликта в Украине и вновь раскритиковал Владимира Зеленского, передает NUR.KZ.

Официальный аккаунт Белого дома по быстрому реагированию Rapid Response 47 в социальной сети X опубликовал фрагменты высказываний американского президента о ситуации с урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

Трамп считает, что Владимир Зеленский давно мог бы заключить гораздо более выгодную сделку.

"Зеленский - человек, который должен был урегулировать эту войну уже давно. Если бы он прислушался ко мне, то давным-давно заключил бы гораздо более выгодную сделку, и миллион человек остался бы жив… Думаю, пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины", - заявил глава Белого дома.

Трамп также сказал журналистам о том, что США дали многое Украине, но не получили взамен ничего.

Еще американский лидер вновь заявил, что Владимир Зеленский не хочет прекращать конфликт.

"Я выступаю за прекращение войны между Россией и Украиной… Честно говоря, Зеленский не особо способствует ее прекращению. Думаю, он не хочет её прекращать. Я хочу, чтобы люди не погибали", - сказал он журналистам.

WATCH IN FULL: President Donald J. Trump takes questions from reporters before departing the White House earlier today. https://t.co/T9718UXkuR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 19, 2026

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что Украине следует найти нового лидера, способного заключать сделки.

Спустя несколько дней американский президент вновь обрушился с критикой на президента Украины. Трамп заявил, что Зеленский не хочет заключать сделку.

Сам же президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что политика Трампа подталкивает Киев к капитуляции.

На днях президент США Дональд Трамп в соцсетях высказался об урегулировании конфликта в Украине - он снова обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершать его.

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