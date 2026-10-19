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    Кристина Райсвих
    Редактор

    СМИ: НАТО приступила к масштабной реформе ПВО

    Опубликовано:

    Штаб-квартира НАТО
    Штаб-квартира НАТО. Фото: Photothek/Getty Images

    НАТО решила усилить защиту воздушного пространства от беспилотников, самолетов и баллистических ракет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    НАТО объединила две самостоятельные миссии противовоздушной обороны, чтобы эффективнее реагировать на воздушные угрозы. Организация поставила перед своими военными задачу одновременно отражать атаки беспилотников, самолетов и баллистических ракет со всех направлений, однако дополнительных сил и средств на реализацию этих планов командование альянса не получило, передает РИА Новости со ссылкой на Rapporteur.

    Как сообщил заместитель командующего объединенными военно-воздушными силами НАТО генерал-лейтенанта Гийома Тома, по имеющейся информации, в 2026 году НАТО без широкой огласки перешла от традиционного патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне, объединив две ранее самостоятельные миссии, одна из которых отвечала за противодействие авиации и беспилотникам, а другая за защиту от баллистических ракет.

    "Теперь у нас единая миссия, способная обеспечить круговую оборону на 360 градусов", - заявил генерал.

    Решение о перестройке было принято еще осенью 2025 года после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Альянс объединил командование и унифицировал правила применения вооружений, рассчитывая ускорить реагирование на различные виды воздушных угроз.

    Однако, как отмечает издание, расширение задач не сопровождалось увеличением численности персонала или предоставлением дополнительных военных возможностей воздушному командованию НАТО. Основным результатом реформы пока стало совершенствование системы управления уже имеющимися силами.

    При этом Тома признал необходимость новых закупок вооружений, прежде всего более дешевых средств перехвата беспилотников, уничтожение которых с помощью дорогостоящих ракет и истребителей создает серьезную финансовую нагрузку.

    "Мы хотели бы, чтобы страны закупали гораздо больше недорогих средств поражения, чтобы располагать широким набором возможностей, от дорогостоящих до доступных", - сказал он.

    По словам генерала, альянсу необходимы современные системы управления, дополнительные средства обнаружения и более широкое использование наземных подразделений ПВО, включая мобильные огневые группы и вертолеты. Сейчас этими возможностями альянс не располагает.

    Тома предупредил, что в случае потенциального крупномасштабного конфликта "НАТО придется отражать не отдельные воздушные цели, а массированные волны атак".

    Таким образом, в альянсе констатировали, что переход к масштабной системе противовоздушной обороны пока обеспечивается преимущественно организационными изменениями, тогда как необходимое для ее полноценного функционирования дополнительное вооружение альянсу пока недоступно.

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    СМИ: НАТО приступила к масштабной реформе ПВО

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