СМИ: Ордер на арест Рауля Кастро выдали в США

Источники сообщили, что судья в США подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро за инцидент с двумя сбитыми гуманитарными самолетами в 1996 году, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

Как сообщают источники канала NBC, в Южной Флориде судья подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро за его возможную причастность к инциденту с двумя сбитыми гуманитарными самолетами в 1996 году.

Сообщается, что ордер был подписан судьей Арианой Фахардо Оршан из Одиннадцатого судебного округа Флориды в Майами.

Ранее мы писали, что руководство США готовится предъявить обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро за события 30-летней давности. Позже колумбийский сенатор Клара Лопес раскритиковала обвинения США против Рауля Кастро и заявила, что Вашингтон пытается усилить давление на Кубу. В конце мая в генпрокуроре США заявили, что Вашингтон намерен использовать все механизмы для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро,

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