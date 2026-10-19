СМИ: Ордер на арест Рауля Кастро выдали в США
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Источники сообщили, что судья в США подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро за инцидент с двумя сбитыми гуманитарными самолетами в 1996 году, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.
Как сообщают источники канала NBC, в Южной Флориде судья подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро за его возможную причастность к инциденту с двумя сбитыми гуманитарными самолетами в 1996 году.
Сообщается, что ордер был подписан судьей Арианой Фахардо Оршан из Одиннадцатого судебного округа Флориды в Майами.
Ранее мы писали, что руководство США готовится предъявить обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро за события 30-летней давности.
Позже колумбийский сенатор Клара Лопес раскритиковала обвинения США против Рауля Кастро и заявила, что Вашингтон пытается усилить давление на Кубу.
В конце мая в генпрокуроре США заявили, что Вашингтон намерен использовать все механизмы для экстрадиции бывшего лидера Кубы Рауля Кастро,
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444721-smi-order-na-arest-raulya-kastro-vydali-v-ssha/
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