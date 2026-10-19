Умер российский телеведущий Михаил Пономарев

Ушел из жизни российский телеведущий Михаил Пономарев. Ранее он вел программу "Вести" на РТР, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальную ассоциацию телерадиовещателей России.

Как сообщает Национальная ассоциация телерадиовещателей России в Telegram-канале, умер Михаил Пономарев, российский журналист и телеведущий программ "Вести" на РТР (1991-1999 годы) и "Новости" на ТВ-6 (1999-2001 годы).

Как сообщает РБК, Пономарев родился 18 июля 1969 года в Москве.

В 1990 году окончил факультет журналистики Московского экстерного гуманитарного университета.

С 1991 по 1999 годы был ведущим программы "Вести", с 1999 по 2001 годы вел "Новости" на ТВ-6.

Позже руководил службой новостей телеканала "ТВ Центр".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.