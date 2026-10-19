Умер российский телеведущий Михаил Пономарев
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Ушел из жизни российский телеведущий Михаил Пономарев. Ранее он вел программу "Вести" на РТР, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальную ассоциацию телерадиовещателей России.
Как сообщает Национальная ассоциация телерадиовещателей России в Telegram-канале, умер Михаил Пономарев, российский журналист и телеведущий программ "Вести" на РТР (1991-1999 годы) и "Новости" на ТВ-6 (1999-2001 годы).
Как сообщает РБК, Пономарев родился 18 июля 1969 года в Москве.
В 1990 году окончил факультет журналистики Московского экстерного гуманитарного университета.
С 1991 по 1999 годы был ведущим программы "Вести", с 1999 по 2001 годы вел "Новости" на ТВ-6.
Позже руководил службой новостей телеканала "ТВ Центр".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444610-umer-rossiyskiy-televedushchiy-mihail-ponomarev/
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