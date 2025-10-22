Крупная автокатастрофа произошла в одной из африканских стран: погибли 63 человека

В Уганде произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли по меньшей мере 63 человека, еще несколько получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на местную полицию.

Как сообщили на сайте дорожной полиции страны, в ночь на 22 октября на шоссе Кампала - Гулу произошла авария с участием четырех видов транспорта: двух автобусов, грузовика и внедорожника.

По данным полиции, в результате столкновения 63 человека погибли и несколько получили ранения.

По предварительной версии, водитель автобуса, следовавшего из Кампалы в Гулу, пытался обогнать грузовик, когда навстречу двигался другой автобус, также выполнявший маневр обгона. Во время попытки избежать столкновения машины столкнулись лоб в лоб. В столкнувшиеся автомобили врезались остальные транспортные средства.

At least 63 dead in #Uganda bus crash



A tragic road accident involving two buses on one of Uganda’s busiest highways has killed at least 63 people and left several others injured, authorities confirmed on Wednesday. The crash occurred shortly after midnight on the highway… pic.twitter.com/ZS0jPbUV0m — News.Az (@news_az) October 22, 2025

63 people have been confirmed dead and several others injured in a road fatal crash that occurred today, 22nd October 2025, at 12:15 am at Kitaleba Village, near Asili Farm, along the Kampala–Gulu Highway.

The fatal crash involved four motor vehicles; UBF 614X, Isuzu bus (Nilestr pic.twitter.com/pznY9Vk2lS — MAJAJU OFFICIAL Interim Manager Radio7 (@ZziwaMajaju) October 22, 2025

Напомним о массовых авариях, которые происходили в Казахстане. Так, в ночь с 13 на 14 сентября произошло два крупных ДТП, повлекших массовую гибель людей - в карагандинском регионе и области Жетісу. Погибли 15 человек.

До этого на трассе Алматы-Бишкек произошло массовое ДТП с участием трех транспортных средств, погибли пять человек, еще четверо пострадали.

