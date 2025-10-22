jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    КНДР запустила несколько баллистических ракет за неделю до саммита в Южной Корее

    Опубликовано:

    Запуск ракеты КНДР
    Запуск ракеты КНДР. Иллюстративное фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

    Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря у восточного побережья страны — это первый подобный запуск за несколько месяцев и всего за неделю до того, как мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа, прибудут в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    В последний раз Пхеньян запускал баллистические и крылатые ракеты малой дальности в мае. Это первый запуск, произведенный КНДР, при южнокорейском президенте Ли Чжэ Мене. Он вступил в должность в июне и пообещал приложить все усилия ради снижения военной напряженности на Корейском полуострове.

    По данным южнокорейских военных, баллистические ракеты малой дальности пролетели около 350 км.

    «Наши военные усилили мониторинг в рамках подготовки к возможным дополнительным запускам и поддерживают постоянную готовность, одновременно делясь соответствующей информацией с США и Японией», — заявили южнокорейские военные.

    Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября. Трамп, как ожидается, приедет в Сеул 29 октября.

    В свой первый президентский срок Трамп три раза встречался с Ким Чен Ыном и недавно сказал, что хотел бы еще раз встретиться с северокорейским лидером, «возможно, в этом году».

    Госсми КНДР передали, что Ким открыт для переговоров, если США оставят идею денуклеаризации Северной Кореи.

    В октябре власти Северной Кореи продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20» на военном параде в честь 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи.

    За парадом с трибуны вместе с лидером КНДР наблюдал зампредседателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

