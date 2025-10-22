В Египте ответили на сообщения о разрушении гробницы Тутанхамона

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Кривцанова
    Кристина Кривцанова
    Выпускающий редактор

    В Египте ответили на сообщения о разрушении гробницы Тутанхамона

    Опубликовано:

    Саркофаг фараона Тутанхамона
    Саркофаг фараона Тутанхамона. Фото: Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images

    Министерство туризма и древностей Египта ответило на появившуюся в СМИ информацию о том, что гробница фараона Тутанхамона в Луксоре разрушается, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Об угрозе разрушения гробницы рассказал профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сайед Хемада в интервью британской газете Daily Mail.

    По его словам, ученые обнаружили на блоках трехтысячилетней гробницы трещины, а из-за повышенной влажности стены в помещении покрылись грибком. Все это может стать причиной обрушения гробницы, считает Хемада.

    "Гробницы в Долине Царей требуют срочного вмешательства и научных исследований для анализа рисков и способов их снижения", — цитирует издание профессора.

    Однако в египетском министерстве опровергли эти данные, заявив, что гробница в хорошем состоянии и обрушение ей не грозит.

    "Генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, гробница находится в хорошем состоянии, угроз ее стенам и структуре нет", - говорится в заявлении ведомства.

    Здесь же добавили, что недавние научные исследования и работы показали отсутствие каких-либо изменений или ухудшений с момента обнаружения гробницы в 1922 году.

    Как напоминает издание, гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году в Долине Царей в Луксоре во время раскопок под руководством знаменитого британского археолога Говарда Картера.

    В дальнейшем коллекция фараона, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В Большом Египетском музее в Гизе, который официально откроется 1 ноября, сокровищам Тутанхамона будет посвящен отдельный зал.

    Напомним, в феврале этого года в Египте впервые более чем за сто лет нашли гробницу фараона Тутмоса II, который правил около 3500 лет назад. Изначально археологи полагали, что они найдут захоронения одной из жен, но оказалось, что перед ними — гробница самого фараона. Это первая такая находка с обнаружения захоронения Тутанхамона в 1922 году.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.