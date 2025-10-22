В Египте ответили на сообщения о разрушении гробницы Тутанхамона

Министерство туризма и древностей Египта ответило на появившуюся в СМИ информацию о том, что гробница фараона Тутанхамона в Луксоре разрушается, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Об угрозе разрушения гробницы рассказал профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Сайед Хемада в интервью британской газете Daily Mail.

По его словам, ученые обнаружили на блоках трехтысячилетней гробницы трещины, а из-за повышенной влажности стены в помещении покрылись грибком. Все это может стать причиной обрушения гробницы, считает Хемада.

"Гробницы в Долине Царей требуют срочного вмешательства и научных исследований для анализа рисков и способов их снижения", — цитирует издание профессора.

Однако в египетском министерстве опровергли эти данные, заявив, что гробница в хорошем состоянии и обрушение ей не грозит.

"Генсек Высшего совета по делам древностей Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, гробница находится в хорошем состоянии, угроз ее стенам и структуре нет", - говорится в заявлении ведомства.

Здесь же добавили, что недавние научные исследования и работы показали отсутствие каких-либо изменений или ухудшений с момента обнаружения гробницы в 1922 году.

Как напоминает издание, гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году в Долине Царей в Луксоре во время раскопок под руководством знаменитого британского археолога Говарда Картера.

В дальнейшем коллекция фараона, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В Большом Египетском музее в Гизе, который официально откроется 1 ноября, сокровищам Тутанхамона будет посвящен отдельный зал.

Напомним, в феврале этого года в Египте впервые более чем за сто лет нашли гробницу фараона Тутмоса II, который правил около 3500 лет назад. Изначально археологи полагали, что они найдут захоронения одной из жен, но оказалось, что перед ними — гробница самого фараона. Это первая такая находка с обнаружения захоронения Тутанхамона в 1922 году.

