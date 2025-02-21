Археологи нашли гробницу фараона в Египте – впервые за более чем 100 лет

Гробница фараона Тутмоса II, который правил Египтом около 3500 лет назад, обнаружена командой египетских и британских исследователей. Изначально археологи полагали, что они найдут захоронения одной из жен, но оказалось, что перед ними — гробница самого фараона. Это первая такая находка с обнаружения захоронения Тутанхамона в 1922 году.

Полная растерянность и бурные чувства

Археологи вели раскопки в западной части Фиванского некрополя неподалеку от города Луксор. Они полагали, что погребальные комнаты фараонов XVIII династии находятся более чем в двух километрах оттуда, ближе к Долине Царей.

Вход в гробницу, сообщило министерство туризма и древностей Египта, был обнаружен еще в 2022 году. Исследователи думали, что он ведет к захоронениям одной из жен фараонов.

Однако когда они зашли в погребальную комнату, то обнаружили окрашенный в голубой цвет потолок — признак того, что в ней был похоронен фараон.

"Часть потолка осталась нетронутой: она была окрашена в голубой цвет с желтыми звездами. Голубой потолок с желтыми звездами встречаются только в гробницах фараонов", — рассказал Пирс Литерленд, глава команды, занимающейся раскопками.

"Эмоции, которые ты испытываешь в такой ситуации, это просто такая полная растерянность, потому что ты натыкаешься на что-то, чего ты совершенно не ожидал, это очень бурные чувства на самом деле", — сказал Литерленд в интервью Би-би-си.

"Когда я вышел [из погребальных комнат], моя жена ждала снаружи, и все, что я мог сделать, — это расплакаться", — вспоминает ученый.

Пустая гробница фараона

К гробнице, рассказал Литерленд, ведет большая лестница и очень длинный коридор.

"Нам потребовалось много времени, чтобы пробраться через все это", — сказал он. Проход был заблокирован обломками, которые появились в результате затопления, и рухнувшим потолком. "Только после того, как мы проползли через 10-метровый туннель с открытием в 40 сантиметров сверху, мы попали в погребальную комнату", — рассказывает археолог.

В погребальной комнате они обнаружили голубой потолок и изображения сцен из Книги Амдуат, религиозного текста, который использовался в раннем Новом царстве использовался только для декорирования фараонов. Это стало еще одним подтверждением того, что они нашли гробницу фараона, а не одной из жен.

Археологи разгребали завалы, в ожидании найти раздавленные останки захоронения. Но гробница оказалась совершенно пустой. "Не потому, что ее ограбили, а потому, что она была сознательно опустошена", — сказал Литерленд.

Исследователи поняли, что гробница была затоплена — она была построена под водопадом — через несколько лет после похорон фараона, и ее содержимое перевезли в другое место в древние времена.

Разбирая тонны известняка в погребальной комнате, археологи нашли фрагменты гипсовых ваз с именами Тутмоса II и Хатшепсут, его жены и одной из немногих женщин-фараонов. Вероятно, говорит Литерленд, вазы разбились, когда содержимое гробницы перемещали.

"И слава богу, что они разбили пару вещей, потому что именно так мы смогли понять, кому принадлежало это захоронение", — пояснил археолог.

Эти обломки — это первые найденные объекты, связанные с захоронением Тутмоса II.

По словам Литерленда, его команда имеет общее представление о том, где может находиться вторая гробница. Она может оказаться полной нетронутых сокровищ.

Кто такой Тутмос II

Тутмос II правил Египтом приблизительно в 1492–1978 годах до н. э. Он известен как муж (и сводный брат) царицы Хатшеспут, одной из немногих женщин-правителей Египта.

Мумия CG61066, которая была идентифицирована как Тутмос II, была обнаружена еще в 1881 году. Однако открытие команды Литерленда, отмечает PA News, подвергает сомнению эту идентификацию. Мумифицированное тело, по оценке исследователей, принадлежало мужчине старше 30 лет. Тутмос II описывался как "ястреб в гнезде", когда он стал фараоном, и умер вскоре после того, как у него родился сын, Тутмос III.

Тутмос II — один из предков Тутанхамона. Его гробницу британские археологи обнаружили в 1922 году, и тогда же появилась легенда о проклятии фараонов. Однако Джудит Банбери, возглавлявшая команду вместе с Литерлендом, не привержена этому суеверию.

"Благодаря сотрудничеству с микробиологами мы знаем, что в гробницах есть бактерии, инфекции и так далее. Так что мы знаем, что надо быть осторожными. Египтяне, занимающиеся раскопками, очень осторожны. Они работают под землей в пыли, и потому носят маски и каски, и принимают все необходимые меры предосторожности. Так что я не очень переживаю по поводу проклятия", — рассказала она Би-би-си.

Обнаружение гробницы фараона — результат 12-летней работы команды исследователей из Фонда исследования Нового Царства (New Kingdom Research Foundation) и Министерства туризма и древностей Египта.

Команда ранее уже раскопала 54 гробницы в западной части Фиванского некрополя и установила личности более чем 30 жен из династий фараонов и женщин, служивших при дворе.

"Это первая гробница фараона со времен революционной находки погребальной комнаты Тутанхамона в 1922 году, — сказал министр туризма и древностей Египта Шериф Фати. — Это выдающийся момент для египтологии и более широкого понимания нашей общей истории".