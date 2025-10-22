Сбежавшего педофила подозревают в изнасиловании третьеклассницы в Узбекистане
В Узбекистане задержали сбежавшего заключенного, приговоренного 7 лет назад к 16 годам за изнасилование несовершеннолетней. Его подозревают в новом преступлении, передает NUR.KZ со ссылкой на UzNews.
По данным издания, все произошло в городе Ахангаран. Сначала в соцсетях появилась информация, что 16 октября отбывающий наказание в колонии-поселении не вернулся с работы в одном из местных ООО. Тогда же писали, что сбежавший заключенный якобы изнасиловал ученицу третьего класса.
В пресс-службе ГУВД Ташкентской области рассказали подробности случившегося.
"16 октября гражданин М. Т., 1994 года рождения, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера с применением насилия. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 119 УК РУз (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - пишет издание.
Сообщается, что подозреваемый задержан. Ведется следствие.
Согласно информации, распространившейся в соцсетях, осужденный должен был отбывать наказание до 2033 года. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматы девушка 2007 года рождения заявила об изнасиловании. Пост прокомментировали в полиции.
А в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай поставили точку в деле студента юрфака, которого обвиняли в изнасиловании. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.
