Сбежавшего педофила подозревают в изнасиловании третьеклассницы в Узбекистане

В Узбекистане задержали сбежавшего заключенного, приговоренного 7 лет назад к 16 годам за изнасилование несовершеннолетней. Его подозревают в новом преступлении, передает NUR.KZ со ссылкой на UzNews.

По данным издания, все произошло в городе Ахангаран. Сначала в соцсетях появилась информация, что 16 октября отбывающий наказание в колонии-поселении не вернулся с работы в одном из местных ООО. Тогда же писали, что сбежавший заключенный якобы изнасиловал ученицу третьего класса.

В пресс-службе ГУВД Ташкентской области рассказали подробности случившегося.

"16 октября гражданин М. Т., 1994 года рождения, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера с применением насилия. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 119 УК РУз (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - пишет издание.

Сообщается, что подозреваемый задержан. Ведется следствие.

Согласно информации, распространившейся в соцсетях, осужденный должен был отбывать наказание до 2033 года. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

