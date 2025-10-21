Смертоносный торнадо обрушился на Францию: есть жертвы и пострадавшие (видео)
В понедельник, 20 октября, вечером сильнейший торнадо обрушился на Францию. СМИ сообщают об одном погибшем и десяти пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на Le Figaro.
Как пишет издание, от шторма пострадали Париж и несколько городов в регионе Валь-д'Уаз, в центральной части Франции.
"Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов. В предварительном отчете префектура сообщила, что в результате этих событий в Эрмоне погиб один человек: 23-летний рабочий погиб на стройке. Четыре человека находятся в критическом состоянии, еще пятеро находятся в относительно тяжелом состоянии", - пишет издание.
На место ЧП прибыли 80 пожарных, 50 полицейских и 20 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.
В Понтуазе из-за сильного ветра упали два башенных крана - один на здание медико-социального учреждения, другой на жилой дом. Здесь обошлось без пострадавших.
La reproduction de la scène a peu de chose près : pic.twitter.com/O9FwuJgkWk— John Malone (@BogeyMalone) October 20, 2025
На видео, опубликованных в социальных сетях, видны сорванные крыши домов, поваленные деревья и улицы, заваленные различным мусором. Некоторые деревья были вырваны с корнями.
️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures. (© Florence Krupski) pic.twitter.com/zgw0pfpF8a— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
Отмечается, что в последний раз подобный смертоносный торнадо был зафиксирован во Франции лишь в 2008 году - тогда в Отмоне стихия унесла жизни трех человек, еще 18 получили травмы.
Напомним, в августе жители Павлодара делились в Сети фотографиями и видео, на кадрах которых зафиксирован вращающийся столб воздуха - смерч или торнадо.
️ Images impressionnantes de la tornade du Val-d'Oise, traversant l'A115 entre Franconville et Ermont ce lundi vers 17h45. (© Olivier Arbey) pic.twitter.com/aE7fsEtKo7— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
Plusieurs lignes d'averses⛈️ ont balayé la région parisienne cet après-midi. Sur cette animation radar, on suit l'#orage de nature supercellulaire (à gauche) qui est remonté des Yvelines vers le Val-d'Oise à l'origine de la ️ #tornade sur #Ermont en fin d'après-midi. pic.twitter.com/jSdh0cgxI4— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 20, 2025
