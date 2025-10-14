"Охота за ближайшим механиком". Глава НАТО пошутил о российской подводной лодке, которая всплыла в Ла-Манше

Глава НАТО Марк Рютте в понедельник пошутил о состоянии российского военно-морского флота, когда рассказывал об операции по сопровождению российской подводной лодки «Новороссийск». В тот же день Москва опровергла информацию о том, что субмарина была вынуждена всплыть из-за технических проблем.

«Какая большая разница по сравнению с романом Тома Клэнси «Охота за Красным октябрем» 1984 года. Сегодня это больше похоже на охоту за ближайшим механиком», — сказал Рютте, добавив, что судно «прихрамывая» отправляется домой.

Роман Клэнси и получивший широкую популярность фильм под таким же названием (с Шоном Коннери в главной роли) рассказывает о советской подводной лодке, командир которой решает сбежать в США.

По словам генсека альянса, «в Средиземном море почти не осталось российских военно-морских сил».

Черноморский флот России сообщил, что дизельная подводная лодка «Новороссийск» всплыла у берегов Франции, чтобы соблюсти правила навигации в Ла-Манше, где ее сопровождали британский военный корабль и вертолет.

В операции по отслеживанию российских судов принимали участие 11 кораблей из шести стран, сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании.

Эта операция началась в Средиземном море, где корабль HMS Cutlass из Гибралтарской эскадры быстроходных катеров следовал за «Новороссийском», прошедшим часть пути через Гибралтарский пролив на поверхности. У входа в Ла-Манш сопровождение «Новороссийска» приняли другие корабли НАТО.

Сообщения о проблемах

«Фрегат HMS Iron Duke, базирующийся в Плимуте, отслеживал всплывшую российскую подводную лодку класса „Кило“ „Новороссийск“ и буксир поддержки „Яков Гребельский“ у побережья Франции, недалеко от острова Ушан, у входа в Ла-Манш», — говорится в заявлении Королевского военно-морского флота Британии.

7 октября французский Генштаб заявил, что фрегат ВМС Франции проследил за прохождением российской подводной лодки, вероятно, «Новороссийска», близ берегов региона Бретань.

А 11 октября министерство обороны Нидерландов сообщило, что голландские военно-морские силы сопроводили «Новороссийск», шедший на буксире.

При этом российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ 27 сентября сообщил, что в Гибралтарском проливе в трюме «Новороссийска» произошла утечка топлива.

Но в понедельник Черноморский флот России заявил, что «Новороссийск», входящий в группу подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», осуществлял «плановый межфлотский транзит».

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки „Новороссийск“ у берегов Франции не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота РФ.

«В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении», — добавил Черноморский флот.

Б-261 «Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Она входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Подлодки этого проекта вооружены крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».

Как показало расследование BBC Verify, в июне этого года российский военный корабль, корвет «Бойкий», использовал ложный сигнал идентификации, когда проходил через пролив Ла-Манш с двумя нефтяными танкерами, находящимися под санкциями.

Корабль следовал рядом с двумя судами, предположительно, входящими в так называемый «теневой флот» России — флотилию танкеров, владельцы которых могут быть скрыты и которые используются для перевозки санкционных нефтепродуктов.

На сайтах, которые отслеживают движение судов в океане, этот многоцелевой сторожевой корабль, вооруженный управляемыми ракетами, ложно отображался как гражданское судно.

