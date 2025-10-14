Стало известно, где и когда начнет отбывать срок осужденный экс-президент Франции
Опубликовано:
Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать срок на следующей неделе - его приговорили к пяти годам заключения, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
Выяснилось, что Саркози 21 октября отправится в блок для уязвимых заключенных тюрьмы Санте, которая располагается в Париже.
Сообщается, что там есть блок для уязвимых заключенных, чтобы обеспечить их безопасность.
Также издание пишет, что адвокаты политика смогут подать ходатайство об освобождении экс-президента в Апелляционный суд. На его рассмотрение отводится максимум два месяца. Таким образом, в случае удовлетворения запроса Саркози может выйти из тюрьмы перед католическим Рождеством.
Напомним, 25 сентября суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре с властями Ливии по делу о финансировании его избирательной кампании.
Дело Николя Саркози
Как сообщала ранее Русская служба Би-би-си, 1 марта 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года.
Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела — о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, и хотя они не выполнили это обещание, прокуратура признала сам факт предложенной сделки проявлением коррупции. Во время обжалования приговора Саркози находился на свободе.
В отношении бывшего французского президента открыто еще одно дело о коррупции, в рамках которого прокуратура настаивает, что правительство Ливии незаконно содействовало его президентской кампании 2007 года. Однако в суд дело пока не передано.
Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он запомнился жесткой антииммиграционной политикой и усилиями по реформированию экономики Франции, сильно пострадавшей от мирового финансового кризиса.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2296926-stalo-izvestno-gde-i-kogda-nachnet-otbyvat-srok-osuzhdennyy-eks-prezident-francii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах