    Стало известно, где и когда начнет отбывать срок осужденный экс-президент Франции

    Опубликовано:

    Николя Саркози
    Николя Саркози. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

    Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать срок на следующей неделе - его приговорили к пяти годам заключения, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

    Выяснилось, что Саркози 21 октября отправится в блок для уязвимых заключенных тюрьмы Санте, которая располагается в Париже.

    Сообщается, что там есть блок для уязвимых заключенных, чтобы обеспечить их безопасность.

    Также издание пишет, что адвокаты политика смогут подать ходатайство об освобождении экс-президента в Апелляционный суд. На его рассмотрение отводится максимум два месяца. Таким образом, в случае удовлетворения запроса Саркози может выйти из тюрьмы перед католическим Рождеством.

    Напомним, 25 сентября суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре с властями Ливии по делу о финансировании его избирательной кампании.

    Дело Николя Саркози

    Как сообщала ранее Русская служба Би-би-си, 1 марта 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года.

    Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела — о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

    По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, и хотя они не выполнили это обещание, прокуратура признала сам факт предложенной сделки проявлением коррупции. Во время обжалования приговора Саркози находился на свободе.

    В отношении бывшего французского президента открыто еще одно дело о коррупции, в рамках которого прокуратура настаивает, что правительство Ливии незаконно содействовало его президентской кампании 2007 года. Однако в суд дело пока не передано.

    Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он запомнился жесткой антииммиграционной политикой и усилиями по реформированию экономики Франции, сильно пострадавшей от мирового финансового кризиса.

