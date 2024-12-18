Саркози проиграл последнюю апелляцию в деле о коррупции и должен провести год под домашним арестом

Кассационный суд Франции оставил в силе приговор бывшему президенту Николя Саркози, вынесенный ему в марте 2021 по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Экс-президент Франции должен надеть электронный браслет и провести год под домашним арестом.

Изначально он был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них были назначены условно.

Саркози обжаловал приговор в апелляционном суде Парижа, но проиграл в мае 2023 года. Приговор остался в силе, при этом суд постановил, что год реального срока экс-президент может провести дома, если согласится надеть электронный браслет для контроля за его передвижениями.

Проиграв в среду кассацию в высшей судебной инстанции страны, Николя Саркози исчерпал все юридические возможности на территории Франции, и теперь приговор должен вступить в силу.

Судья обязал его надеть электронный браслет и носить его в течение года.

Саркози стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к тюремному заключению.

Адвокат экс-президента Патрис Спинози заявил, что его клиент подчинится решению суда, но обратится в Европейский суд по правам человека.

По словам Саркози, он стал жертвой «глубокой несправедливости».

Ожидается, что дело будет передано ЕСПЧ в течение нескольких недель, но это не освобождает Николя Саркози от исполнения приговора в ожидании ответа из Страсбурга.

Дело о коррупции

1 марта 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года.

Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела — о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, и хотя они не выполнили это обещание, прокуратура признала сам факт предложенной сделки проявлением коррупции.

Во время обжалования приговора Саркози находился на свободе.

В отношении бывшего французского президента открыто еще одно дело о коррупции, в рамках которого прокуратура настаивает, что правительство Ливии незаконно содействовало его президентской кампании 2007 года. Однако в суд дело пока не передано.

Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он запомнился жесткой антииммиграционной политикой и усилиями по реформированию экономики Франции, сильно пострадавшей от мирового финансового кризиса.