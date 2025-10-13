Дело экс-жениха племянницы президента Кыргызстана: суд вынес приговор

В Кыргызстане вынесли приговор Афтандилу Сабырбекову, который являлся женихом племянницы Садыра Жапарова и обвинялся в изготовлении и продаже наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Kaktus.media.

По информации издания, приговором Первомайского райсуда Бишкека, Афтандила Сабырбекова признали невиновным по статьям "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" и "Незаконное изготовление прекурсоров" УК КР. Его оправдали за отсутствием состава преступления.

Однако Сабырбеков признан виновным по статье 267 часть 2 "Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК КР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев из расчета один день под стражей за два дня лишения свободы и с учетом предварительного нахождения под стражей с 4 июля 2024 года по 10 октября 2025 года.

Также брат Афтанадила Тариэль Сабырбеков был оправдан по нескольким статьям за отсутствием в его действиях состава преступления. Но признан виновным по статье "Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, органа дознания" УК КР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Сообщается, что у братьев назначенное наказание в виде лишения свободы засчитано полностью отбытым. Они оба освобождены из-под стражи в зале суда.

Напомним, летом прошлого года в пресс-службе президента Кыргызстана подтвердили факт задержания Афтанадила Сабырбекова, а также сообщили, что основная цель этого молодого человека была - найти людей во власти ("крышу") для защиты его противоправной деятельности.

Позже появились подробности: задержание по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков в крупном размере провели 5 июля. В правоохранительных органах сообщили, что вместе с Афтандилом был задержан его брат Тариэль и еще несколько человек.

