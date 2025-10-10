Бывший премьер Великобритании получил работу в Microsoft

Экс-премьер Великобритании Риши Сунак стал старшим советником корпорации Microsoft. Он также будет консультировать американский стартап Anthropic, передает NUR.KZ со ссылкой на FT.

Политик сотрудничал с обеими компаниями, когда еще был премьером: так, в 2023 году он организовал саммит по безопасности ИИ.

Отмечается, что Сунак, несмотря на получение должностей в данных компаниях, все еще является депутатом парламента Великобритании. Также он продолжит занимать должность советника Goldman Sachs, американского банка, в котором он работал аналитиком до того, как занялся политикой.

"В качестве старшего советника я хочу помочь этим компаниям обеспечить, чтобы эти изменения принесли максимальные улучшения в жизнь всех нас", - заявил экс-премьер.

Политик также сообщил, что будет жертвовать свою зарплату от этих должностей в благотворительную организацию The Richmond Project, которую он основал вместе со своей женой.

Anthropic и Microsoft пообещали, что Сунак будет "надлежащим образом изолирован и отделен от любой лоббистской деятельности" в Великобритании.

Напомним, Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании осенью 2022 года. Летом 2025 года после поражения на выборах заявил, что уходит с поста главы правительства Великобритании, и вместе с женой покинул дом на Даунинг-стрит.

Его место занял лидер лейбористов Кир Стармер.

