    Новости русской службы Би-би-си

    Единственный осужденный, решивший обжаловать приговор по делу Пелико, получил более длинный срок

    Опубликовано:

    Жизель Пелико
    Жизель Пелико. Фото: Christophe Simon/Getty Images

    Суд на юге Франции увеличил на год срок тюремного заключения единственному мужчине, который оспорил приговор за изнасилование Жизель Пелико.

    44-летний Хусаметтин Доган утверждал, что он невиновен, несмотря на шокирующую видеозапись того, как он занимается сексом с неподвижной Жизель Пелико, показанную в суде.

    Как и многие другие мужчины, осужденные в декабре прошлого года, Доган утверждал, что не может быть виновен в изнасиловании Жизель, потому что не знал, что муж накачал ее наркотиками против воли.

    Доган отверг обвинения в изнасиловании, хотя признал, что Жизель стала очевидной жертвой действий своего мужа.

    «Я совершил сексуальное действие, я никого не насиловал, — сказал он. — Для меня изнасилование — это когда кого-то заставляют, связывают, я не знаю… Я — жертва».

    Жизель Пелико заявила суду, что она «единственная жертва», отрицая, что когда-либо давала согласие.

    Обратившись к Догану, она сказала: «Ты не понимаешь, что это было изнасилование. Когда ты признаешь, что это преступление? Мне стыдно за тебя».

    Доган попытался переложить вину на Доминика Пелико и сказал, что в какой-то момент у него были «подозрения», что ситуация была не совсем нормальной, но Пелико его успокоил.

    «Этот человек — манипулятор», — сказал Доган.

    Пелико, присутствовавший в суде в качестве свидетеля, отрицал, что когда-либо притворялся, будто его жена будет в сознании.

    Все мужчины, которых он находил в чатах, «были предупреждены, что она будет под действием наркотиков», заявил Пелико, добавив, что он прямо сказал Догану, что ищет «кого-то, кто надругается над моей спящей женой без ее ведома».

    Слушания в Ниме фактически представляли собой повторное судебное разбирательство, но, в отличие от первоначального процесса в декабре прошлого года, это дело рассматривалось жюри из девяти граждан и трех профессиональных судей.

    Государственный обвинитель Доминик Сье настаивал на 12-летнем сроке для Догана, так как он «не готов признать свою ответственность» за «чудовищный акт, разрушивший личность женщины и лишивший ее человеческого достоинства».

    В итоге апелляционный суд увеличил первоначальный срок заключения с девяти до десяти лет. В декабре прошлого года Доган был признан виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах в рамках процесса, по итогам которого были осуждены еще 50 мужчин.

    Из 51 мужчины (включая мужа Пелико), получивших тюремный срок, 17 первоначально подали апелляции, но вскоре отозвали их.

    Хусаметтин Доган стал единственным, кто довел свою апелляцию до суда.

