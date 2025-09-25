Экс-президента Франции Саркози признали виновным по делу о финансах Муаммара Каддафи

Суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре с властями Ливии по делу о финансировании его избирательной кампании, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

По данным издания, экс-президент Франции Николя Саркози сегодня был признан виновным в преступном сговоре по делу о получении миллионов евро незаконных средств от покойного ливийского лидера, полковника Муаммара Каддафи.

При этом, парижский суд оправдал его по всем остальным пунктам обвинения, включая коррупцию и незаконное финансирование избирательной кампании.

"Саркози обвинялся в использовании средств Каддафи для финансирования своей предвыборной кампании 2007 года. В обмен на это, по утверждению обвинения, Саркози обещал помочь Каддафи избавиться от репутации изгоя в глазах западных стран.

Судья Натали Гаварино заявила, что Саркози позволял своим близким помощникам связываться с ливийскими чиновниками с целью получения финансовой поддержки своей кампании", - сказано в публикации.

В то же время суд постановил, что доказательств, позволяющих считать Саркози бенефициаром незаконного финансирования избирательной кампании, недостаточно. Ожидается, что приговор ему будет вынесен позднее сегодня.

Дело Николя Саркози Как сообщала ранее Русская служба Би-би-си, 1 марта 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела — о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, и хотя они не выполнили это обещание, прокуратура признала сам факт предложенной сделки проявлением коррупции. Во время обжалования приговора Саркози находился на свободе. В отношении бывшего французского президента открыто еще одно дело о коррупции, в рамках которого прокуратура настаивает, что правительство Ливии незаконно содействовало его президентской кампании 2007 года. Однако в суд дело пока не передано. Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он запомнился жесткой антииммиграционной политикой и усилиями по реформированию экономики Франции, сильно пострадавшей от мирового финансового кризиса.

