Эрдоган вслед за Макроном попал в поле зрения полиции Нью-Йорка (видео)
Опубликовано:
В Нью-Йорке полиция не позволила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пройти через дорогу из-за проезда, предположительно, кортежа Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.
По данным издания, президент Турции и его охрана были остановлены полицией при попытке перейти улицу в Нью-Йорке.
Полиция мегаполиса, по данным телеканала, перекрыла дорогу для проезда кортежа, предположительно, президента США Дональда Трампа.
На вирусных кадрах можно заметить, что в окружении своей охраны перед дорогой стоит Реджеп Тайип Эрдоган. При этом видно, что в этот момент происходит перепалка между охраной президента Турции и полицейскими Нью-Йорка, которые загородили дорогу и не позволяют пройти турецкой делегации.
Отметим, что буквально вчера в Сети обсуждали инцидент, который произошел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в США, когда местная полиция заблокировала ему путь. Макрону пришлось звонить Трампу. Сообщалось, что инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН, но его машина около здания была заблокирована местной полицией.
