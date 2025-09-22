На Филиппинах вспыхнули массовые протесты
Десятки тысяч филиппинцев вышли на улицы после разоблачения многомиллиардной коррупционной схемы - свыше 70 человек были задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
Граждане вышли на улицы, чтобы протестовать против коррупции в правительстве после того, как появились обвинения в том, что налогоплательщики потеряли миллиарды долларов из-за фиктивных проектов по ликвидации последствий наводнений.
Студенты, церковные группы, знаменитости и граждане из разных политических лагерей заполнили улицы Манилы и других городов.
Чиновники, как утверждается в публикации, получили огромные откаты в обмен на контракты, в то время как важнейшие проекты, предназначенные для защиты страны от наводнений, так и не были реализованы.
Эти обвинения и потрясли страну.
Протесты были в основном мирными, хотя полиция арестовала 72 человека, в том числе 20 несовершеннолетних в ходе двух отдельных инцидентов.
По словам представителя полиции, по меньшей мере 39 офицеров получили ранения.
Отметим, весной этого года бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован после приземления в международном аэропорту Манилы полицией по ордеру Международного уголовного суда.
Как отметила "Русская служба Би-Би-Си", Родриго Дутерте стал первым бывшим главой азиатского государства, которому МУС предъявил обвинения, и первым подозреваемым, доставленным в Гаагу за три года. Его арест стал возможен вследствие беспрецедентной цепи событий.
Over a hundred thousand protesters marched across Metro Manila and some provincial cities yesterday to vent their anger over a ballooning scandal involving bogus flood-control projects that are estimated to have cost taxpayers well over P100 billion.— Manila Standard (@mnlstandardph) September 22, 2025
More info:… pic.twitter.com/7sGmW7LDSn
Gosh, goosebumps! This is our country, the Philippines right now standing firm to fight against corruption by a government that has stolen trillions from its people while Filipinos are continuously starved and destroyed because of their greed of wealth and power#KurakotManagot… pic.twitter.com/939ixu0RcS— Dannaꨄ ྀ (@dannarysx) September 21, 2025
Protests have broken out in Manila, the capital of the Philippines.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 21, 2025
Student groups and other organizations are leading a major anti-corruption march, calling for accountability of officials and better funding for public services. Authorities have deployed around 3,000 police… pic.twitter.com/YYeFsHgjfg
IN PHOTOS: Masked protesters set a trailer truck, a police motorcycle, and paraphernalia on fire as expression of their indignation against the widespread corruption in the government’s flood control projects yesterday, September 21.— Bulatlat (@bulatlat) September 22, 2025
Photos by Bernadette Anne Morales/Bulatlat pic.twitter.com/wqqmqSPPHr
BREAKING: Massive Unrest in the Philippines: Riot Police Clash With Protesters!— Mario ZNA (@MarioBojic) September 21, 2025
Manila in Flames as Students Rise Up Over $9.5 Billion Government Corruption Scandal. pic.twitter.com/LCGkd3WiVr
