Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте провел первую ночь в тюремной камере в Гааге. Что его ждет дальше?

В среду Международный уголовный суд (МУС) в Гааге взял под стражу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте по ордеру, обвиняющему его в преступлениях против человечности за жестокие антинаркотические рейды, которые проводились во время его правления в рамках политики "войны с наркопреступностью". Дутерте стал первым влиятельным политиком за последние три года, которого доставили в Гаагу. В ближайшие дни он впервые предстанет перед судом.

У здания центра содержания под стражей Международного уголовного суда (МУС) стоят протестующие с плакатами "Верните его обратно!", передает корреспондент Би-би-си. В следственном изоляторе находится Родриго Дутерте - бывший филиппинский президент, которого обвиняют в преступлениях против человечности.

Родриго Дутерте был арестован во вторник, 11 марта, после приземления в международном аэропорту Манилы полицией по ордеру Международного уголовного суда. Оттуда его доставили в Нидерланды, в Гаагу.

Ожидается, что в ближайшие дни он впервые предстанет перед судом, где подтвердит свою личность, выберет язык, на котором хочет следить за процессом, и ознакомится с выдвинутыми против него обвинениями.

После этого состоится слушание для подтверждения обвинений, в ходе которого судьи решат, представила ли сторона обвинения достаточное количество доказательств для начала судебного разбирательства.

Если обвинения будут подтверждены, до начала судебного процесса могут пройти месяцы, а до вынесения окончательного приговора - годы.

Все это время он проведет следственном изоляторе МУС, расположенном в дюнах Гааги в Схевенингене. Этот центр когда-то был нацистской тюрьмой. Сейчас он предоставляет каждому задержанному отдельную камеру, доступ к компьютерам, библиотеке и спортивным площадкам. Там Дутерте встретит свое 80-летие.

Вместе с Дутерте в Нидерланды вылетела его дочь Сара Дутерте, вице-президент Филиппин, которой в феврале этого года объявили импичмент. Она назвала арест своего отца "притеснением и преследованием".

После ареста Дутерте взял на себя полную ответственность за преступления и заявил, что готов к судебной тяжбе с МУС.

"Что бы ни случилось в прошлом, я был и остаюсь лицом нашей правоохранительной системы и армии. Я уже говорил об этом: я буду защищать вас и возьму на себя всю ответственность", — следует из его обращения на Фейсбуке. - "Это будет долгий судебный процесс, но я заявляю вам: я продолжу служить своей стране. Так тому и быть, если такова моя судьба".

В ордере на арест, выданном МУС, говорится, что, будучи президентом, Дутерте создал, финансировал и вооружил "эскадроны смерти", которые совершали убийства предполагаемых наркоторговцев и наркопотребителей.

По официальным данным полиции, в ходе антинаркотических операций было убито 6 200 подозреваемых.

Как арест бывшего президента Филиппин стал возможен?

Родриго Дутерте стал первым бывшим главой азиатского государства, которому МУС предъявил обвинения, и первым подозреваемым, доставленным в Гаагу за три года. Его арест стал возможен вследствие беспрецедентной цепи событий.

Как считают сторонники Дутерте, на его арест во многом повлияла готовность нынешнего президента Филиппин Фердинанда Маркоса сотрудничать с Международным уголовным судом. По их мнению, орган использовал его в качестве политического инструмента.

Еще недавно арест Дутерте казался невозможным. В 2022 году Маркос объединялся с дочерью Дутерте, вице-президентом Сарой Дутерте, чтобы создать на парламентских выборах мощную "объединенную команду", и долго отвергал идею сотрудничества с МУС.

В прошлом году нынешний президент публично рассорился с семьей Дутерте. Вице-президент даже грозила выкопать останки диктатора-отца Маркоса, бывшего президента Фердинанда Маркоса, который правил Филиппинами с 1965 по 1968, и сбросить их в море.

После этого позиция Маркоса-младшего относительно сотрудничества с МУС начала меняться.

В результате, Родриго Дутерте задержали почти сразу же, как Интерпол Манилы получил официальную копию ордера на арест от МУС.

Арест Дутерте - долгожданная победа для МУС?

Международный уголовный суд ранее выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

С одной стороны, задержание бывшего президента Филиппин посылает мощный сигнал, что даже влиятельные лица могут быть привлечены к ответственности за свои действия. В будущем это может потенциально предотвратить злоупотребления.

С другой стороны, дело Дутерте возобновляет дебаты о роли Международного уголовного суда (МУС) в отношении национального суверенитета - это вопрос, который часто поднимают государства, не являющиеся членами суда, такие как США, Россия и Китай.

После задержания бывшего президента Филиппин Китай призвал МУС избегать "политизации" и "двойных стандартов", а также заявил, что "внимательно следит" за делом Дутерте.

Суд зависит от своих 128 государств-членов, которые финансируют его работу и обеспечивают его функционирование. Таким образом, громкое прибытие Дутерте в Гаагу и его первая ночь в тюремной камере стали столь необходимой победой для МУС. Теперь суд должен показать свою способность работать в условиях нарастающей поляризации в мире.

"Многие говорят, что международное право слабо", - говорит Карим Хан, прокурор МУС, против которого президент США Дональд Трамп ранее ввел санкции за ордер на арест Нетаньяху. - "Но международное право не так слабо, как кажется. Когда мы объединяемся, когда мы строим партнерства, верховенство закона может восторжествовать".

Кто такой Родриго Дутерте?

Родриго Дутерте был президентом Филиппин с 2016 по 2022 годы. До этого он занимал должность мэра филиппинского города Давао на острове Минданао семь сроков, в общей сложности более 22 лет.

Приход Дутерте к власти в качестве президента Филиппин запомнился в первую очередь "войной с наркопреступностью". Бывший президент обещал убивать наркодилеров и полицейских, которые способствуют распространению наркотиков, буквально в своей инаугурационной речи, а в интервью Би-би-си признавался, что лично застрелил трех наркоторговцев, когда занимал должность мэра города Давао.

Объявленная Дутерте кампания по "войне с наркопреступностью" обернулась на Филиппинах тысячами внесудебных казней.

По данным Amnesty International, за первые шесть месяцев президентства Дутерте полицией или неизвестными вооруженными нападавшими были убиты более семи тысяч человек.

Как сообщали журналисты западных СМИ, для ведения кампании на Филиппинах формировали секретные отряды полицейских. Кроме того, полицейские пытались скрывать масштабы преступлений, доставляя тела убитых наркопотребителей и наркоторговцев в больницы под видом пострадавших, которых правоохранители пытаются спасти.

По подсчетам Human Rights Watch, за шесть лет правления Дутерте в ходе антинаркотических операций было убито более 12 000 человек. Некоторые правозащитники утверждают, что речь идет и вовсе о десятках тысячах.

В 2021 году Международный уголовный суд начал расследование против президента Филиппин. Страна вышла из МУС по указанию Дутерте еще в 2019 году, однако, суд начал расследование преступлений, совершенных с ноября 2011 года, когда Дутерте был мэром Давао, по март 2019 года.