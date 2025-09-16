Россия перестанет использовать термин "недружественные страны"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению", об отходе России от термина "недружественные страны", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Министр отметил, что в законодательстве этот термин все же остается.
"Постепенно отходим от термина недружественные страны, хотя в законодательстве он остается. Но как президент, выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул, - для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации", - пояснил он позицию России.
Издание пишет, Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать с ней связи.
Отмечается, что правительство РФ утвердило перечень недружественных стран в марте 2022 года, в него входят многие западные государства и их союзники.
Отметим также, что недавно в МИД РФ заявили, что пока нет оснований говорить о проведении трехсторонней встречи России, Украины и США.
"Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате", - такое заявление сделал замглавы ведомства Рябков.
