Россиянам разрешили подавать на американскую визу только в Астане и в Варшаве

США ужесточили правила выдачи туристических виз - для граждан ряда стран, в том числе России, Украины и Беларуси, определены места, где можно подать документы, передает NUR.KZ со ссылкой на Госдеп.

Согласно новым правилам, теперь подавать документы на их получение можно будет только в стране своего гражданства или постоянного проживания.

Однако для 17 стран, где выдача виз приостановлена, был опубликован список городов, где они могут подать заявления.

Например, граждане РФ смогут сделать это только в посольствах США в Астане и Варшаве, граждане Беларуси - в Варшаве или Вильнюсе, а Украины - в Варшаве и Кракове.

Аналогичные правила коснулись граждан Афганистана, ряда африканских и латиноамериканских стран.

Ограничения не касаются заявителей на визы A, G, C-2, C-3, НАТО, визы дипломатического или официального типа.

Стоит отметить, что летом Россия тоже изменила правила въезда для иностранцев.

С 30 июня 2025 года и ровно на год во всех пунктах пропуска через границу России проводится эксперимент.

Как объяснили в посольстве РК в РФ, иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения "ruID" заявление о въезде в Российскую Федерацию.

Сообщается, что экспериментальная процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме.

