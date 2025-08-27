В США вступили в силу 50-процентные пошлины против Индии

Сегодня, 27 августа, в качестве наказания за закупку российской нефти в США удвоили налог на поступающие из Индии товары - в силу вступили 50-процентные пошлины.

Как сообщает The New York Times, президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание и установил повышенные пошлины для Индии. Однако вместо 25-процентной ставки в силу вступили 50-процентные тарифы.

Отмечается, что такое решение может подорвать экономические отношения США с Индией, в которой две трети крупнейших американских корпораций имеют офшорные операции. Ситуация также угрожает стабильности многомиллиардных иностранных инвестиций на индийском фондовом рынке, который является четвертом по величине в мире.

По данным Bloomberg, за день до ввода 50-процентных пошлин стало известно, что нефтеперерабатывающие заводы в Индии планировали в ближайшие недели несколько сократить импорт нефти из России. Отмечается, что это является скромной уступкой Вашингтону, но также и сигналом, что страна не планирует разрывать отношения с Москвой.

Напомним, в начале августа президент США подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии из-за закупки ею нефти из России. Тогда сообщалось, что данные тарифы начнут действовать через 21 день после подписания документа.

Кроме того, Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. В списке указан и Казахстан. Отмечалось, что против Казахстана будут применяться тарифы в 25%.

