Ответ Трампу или готовность "Орешника"? Почему Россия отменила мораторий на ракеты средней и меньшей дальности

Россия отказывается от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает российский МИД. В сообщении говорится, что это обязательство она приняла добровольно в одностороннем порядке после прекращения в 2019 году действия договора, который ограничивал производство и развертывание таких систем.

Причиной отказа от моратория в российском МИД назвали активность США в Европе, связанную с пусковыми установками, пригодными для пусков ракет, но не с самими ракетами. Кроме того, в МИД сослались на применение таких пусковых установок во время учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия объявила о выходе из моратория в понедельник — спустя два дня после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп распорядился отправить в мировой океан две атомных подлодки дополнительно к тем, которые уже несут боевое дежурство.

Таким образом, по его словам, Трамп отреагировал на посты зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в соцсетях.

В заявлении МИД распоряжение Трампа о подводных лодках никак не упоминается.

Отмена моратория — размещение «Орешника»?

За четыре дня до отмены моратория президент России Владимир Путин объявил, что в стране построен первый серийный ракетный комплекс «Орешник» с баллистическими ракетами среднего радиуса действия. По словам Путина, он поступил в войска.

Этот комплекс Россия испытала 21 ноября 2024 года на войне в Украине. Ракета была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области, неядерные блоки упали на украинский город Днепр. Дальность полета ракеты составила примерно 800-850 километров.

Как рассказал в комментарии Русской службе Би-би-си Максим Старчак из Центра международной и оборонной политики Университета Куинс, «отмена моратория — это прямая производная производства «Орешника».

По его словам, Россия не стала бы начинать производство «Орешника», «если бы не было гарантии размещения и принятия на вооружение».

«И атака по Украине, и производство говорили, что в течение года должно начаться размещение. Если б не война, этот процесс мог начаться еще раньше. Россия давно к этому готовилась, как минимум с 2019 года», — сказал эксперт.

Мнение эксперта разделяют и многие российские провоенные каналы.

«Заявление [Путина] означает, что дивизион машин комплекса (вероятно, две-три пусковых установки с транспортно-заряжающими и прочими машинами) принят военными у промышленности и, вероятно, поступил на полигон Капустин Яр для войсковых испытаний»,— пишет телеграм-канал MilitaryRussia.

Договор и кризис доверия

Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) СССР и США подписали в 1987 году. Он запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия.

В 2019 году США вышли из него, обвинив Россию в тайном создании для комплекса Искандер» крылатой ракеты 9М729 на базе 9M728, с дальностью свыше 500 км, то есть подпадающей под действие ДРСМД.

В России утверждают, что дальность ракеты находится в пределах, установленных договором. У России были свои претензии к США.

Москва выступала против развертывания Вашингтоном компонентов ПРО в Европе, которые включают пусковые установки Mark41 Vertical Launching System.

Потенциально они могут использоваться как для пусков противоракет Standard Missile 3, так и для крылатых ракет Tomahawk.

Крылатые ракеты Tomahawk наземного базирования подпадали под ограничения ДРСМД.

Американцы тоже отвергали эти претензии, утверждая, что пусковые установки систем противоракетной обороны необходимо отдельно готовить для пусков крылатых ракет, и это непросто.

Во многом проблема с договором ДРСМД была вызвана именно кризисом доверия — обе стороны только подозревали друг друга в нарушении договора, четких и однозначных доказательств не предоставил никто. В свою очередь, объяснения оппонентов также не воспринимались на веру.

Китайская угроза

Другой причиной, которую многие военные эксперты считают более важной, стала активность Китайской Народной Республики, которая разрабатывает и размещает ракеты этих классов в регионе.

Согласно справочнику Military Balance 2025, у Китая есть 352 баллистических ракеты средней дальности наземного базирования, 225 баллистических ракет меньшей дальности и 126 крылатых ракет.

Китай занимался разработкой и модернизацией ракет десятки лет. Для КНР эти ракеты важны, поскольку они обеспечивают сдерживание соседних крупных стран, включая Японию, Индию и Россию.

В зоне поражения китайских ракет, достигающих острова Гуам, находятся все военные объекты США в регионе и военные базы их союзников.

Поэтому, как отмечали многие эксперты, для США было опаснее противостояние с Китаем, чем с Россией в Европе, и ДРСМД им больше мешал в этом контексте.

Аргументы России

В сообщении МИД РФ упоминаются «тренировки на территории Дании, в ходе которых задействовалась мобильная (подвижная) пусковая установка стандарта Mk70».

Эта установка разработки Lockheed Martin — модернизация той самой пусковой установки Mk41, которая не устраивала Россию в составе ПРО в Европе. Она также может применяться для пусков крылатых ракет Tomahawk и противоракет семейства Standard Missile.

В ходе тренировок в Дании эта пусковая система была оснащена зенитной ракетой SM-6, а не крылатой ракетой.

Кроме того, МИД указывал на развертывание в Австралии на учениях Talisman Sabre 2025 гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. Это было первое зарубежное размещение подобной ракеты.

Там же прошел испытательный пуск новой ракеты Precision Strike Missile, которая сменит в американском арсенале тактические ракеты ATACMS.

Дальность PrSM заявлена в 499 километров, то есть она и не нарушает положения ДРСМД, но в МИД опасаются, что дальность будет увеличена, и тогда все существующие в Европе системы HIMARS и MLRS, включая те, что стоят на вооружении ВСУ, превратятся в пусковые установки ракет меньшей дальности.

В ходе учений Talisman Sabre 2025 США также проводили учебно-боевые стрельбы из комплекса Typhoon, но ракетой «земля-воздух», которая под действие ДРСМД не подпадала.

Все эти пуски и развертывания фигурируют в тексте российского МИД в качестве аргументов в пользу отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности Россией.

В чем опасность таких ракет

ДРСМД появился из-за того, что ракеты меньшей и средней дальности очень опасны тем, что подлетное время у них настолько невелико, что почти не оставляет шанса на их перехват и подготовку ответно-встречного удара.

Поэтому потенциально возможно, чтобы военные в одном из государств, опасаясь такого удара и нервничая в условиях нехватки времени, трактовали бы любые сомнения в пользу опасности и запустили свои ракеты просто по ошибке.

В 1980-х годах советский офицер Станислав Петров не стал поднимать тревогу во время сообщения системы о ракетном ударе со стороны США и спас мир от ядерной войны.

В случае с ракетами средней и меньшей дальности времени на оценку ситуации и принятие правильного решения у него было бы намного меньше.

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