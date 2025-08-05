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    Новости русской службы Би-би-си

    Болсонару отправили под домашний арест. Суд заявил, что он нарушил запрет на пользование соцсетями

    Опубликовано:

    Жаир Болсонару
    Жаир Болсонару. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

    Верховный суд Бразилии распорядился поместить бывшего президента Жаира Болсонару, которого судят по делу о попытке государственного переворота, под домашний арест за нарушение запрета на использование социальных сетей.

    В постановлении судья Алешандре де Мораес заявляет, что экс-президент использовал соцсети своих сторонников, в том числе сыновей-парламентариев, для распространения сообщений, «призывающих к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживающих иностранное вмешательство в дела бразильской судебной системы».

    В воскресенье в различных городах Бразилии прошли митинги в поддержку Болсонару. Один из его сыновей, Флавио, во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к собравшимся в Рио-де-Жанейро. Позже он также опубликовал в инстаграме видео, на котором его отец обращается к сторонникам. Пост был впоследствии удален.

    «Вопиющее несоблюдение наложенных ограничительных мер было настолько очевидным, что, повторимся, сам сын подсудимого, сенатор Флавио Нантес Болсонару, решил удалить пост со своей страницы в социальной сети Instagram, чтобы скрыть нарушение закона», — написал Мораес.

    Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.

    Ранее экс-президента уже обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, не пользоваться соцсетями и не контактировать со своим сыном Эдуардо Болсонару, который, по сообщениям, лоббирует его интересы в США и может быть близок к президенту Дональду Трампу.

    В начале июля Трамп обвинил Бразилию в «охоте на ведьм» в связи с делом против бывшего президента, и заявил, что оно должно быть прекращено. В ответ президент страны Луис Инасиу Лула да Силва напомнил американскому лидеру о недопустимости вмешательства в бразильскую судебную систему.

    В июне Жаир Болсонару предстал перед судом и отверг обвинения в попытке государственного переворота и заговоре с целью свержения Лулы, которому он проиграл на выборах в 2022 году.

    Согласно обвинительному заключению, заговор, в котором помимо Болсонару участвовали еще семь человек, в том числе бывший министр обороны и глава разведки, провалился из-за отсутствия поддержки со стороны военных.

    Предъявленные в феврале этого года обвинения также включают утверждения о том, что Болсонару планировал отравить Лулу и застрелить судью Верховного суда Алешандре де Мораеса. Эти обвинения экс-президент также отверг.

    Болсонару и его предполагаемым соучастникам грозят длительные тюремные сроки в случае признания их виновными.

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