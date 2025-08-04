Одно из крупнейших в России дел о терроризме дошло до суда. 19 человек судят после нападения на "Крокус Сити Холл"

Суд в Москве начал рассматривать дело обвиняемых в терроризме после прошлогодней атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл», где погибли 147 человек. Суд пройдет в закрытом режиме.

Судят 19 человек: четверых предполагаемых исполнителей и 15 «пособников» — вплоть до владельца квартиры, в которой жили обвиняемые.

Следствие собрало две версии произошедшего в одну и пытается доказать, что нападение организовала группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан»*, но в то же время — при участии иностранных спецслужб и «в интересах высшего руководства Украины».

Организаторы атаки до сих пор не найдены.

Четверо «главных»

Четверо главных обвиняемых — выходцы из Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Старшему из них — чуть больше 30 лет, младшему — едва за 20.

Чуть больше года назад, ближе к восьми вечера, в Красногорске зрители занимали свои места в «Крокус Сити Холле», где должен был начаться концерт группы «Пикник». В это же время к павильону № 14 выставочного центра «Крокус Экспо» подъехал автомобиль. Из него вышли четверо вооруженных мужчин — по версии следствия, ими были Мирзоев, Рачабализода, Фаридуни и Файзов. Они сразу начали стрельбу — сначала по охране и посетителям на входе. Им не оказали сопротивления, и они без труда добрались до концертного зала, где открыли огонь по публике и подожгли кресла.

Атака длилась всего 18 минут. Уже в 20:15 нападавшие покинули место преступления. Пламя стремительно охватило здание. В результате нападения, по официальным данным, погибли 147 человек, еще более 300 пострадали, трое пропали без вести. Нападение стало одним из самых смертоносных в новейшей истории России — по числу жертв трагедия уступает лишь захвату школы в Беслане в 2004 году.

По версии следствия, 31-летний Мирзоев стал одним из ключевых участников атаки и действовал по указанию скрывающихся за границей организаторов. Единственный факт из его биографии, который может указывать на возможную радикализацию, — несколько лет назад его брат уехал в Сирию воевать на стороне «Исламского государства»* и погиб.

У троих старших обвиняемых есть семьи. Сами они трудились на простых работах — в такси, на заводе и на стройке. Младший из четверки — 20-летний Мухаммадсобир Файзов работал барбером в Ивановской области, отправляя деньги семье в Таджикистан. В материалах дела говорится, что его старший брат был посредником между исполнителями и организаторами, но на скамье подсудимых его нет — он объявлен в розыск, адвокат потерпевших считает, что Файзов-старший скрывается в Турции.

К делу привлекли еще два десятка человек, которых правоохранительные органы называют пособниками. Некоторые из них все еще в розыске, еще несколько арестованы за границей.

Официальное обвинение звучит так: двое организаторов нападения и неустановленные лица создали на территории России три ячейки группировки «Вилаят Хорасан»*, вовлекли в них остальных обвиняемых, апеллируя к их религиозным чувствам, и дали указание совершить теракт в Москве.

15 «помощников»

Два человека — Хусен Медов и Джабраил Аушев из Ингушетии — обвиняются в переделке охолощенного оружия в боевое. Роль пятерых — Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова и братьев Умеджона и Мустакима Солиевых — якобы заключалась в том, что они доставляли автоматы и боеприпасы исполнителям. Их задержали в Дагестане вскоре после нападения на концертный зал.

Еще четверо обеспечивали остальных деньгами, говорится в обвинительном заключении.

Например, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, нелегально работавший на стройке отец троих несовершеннолетних детей, обвиняется в том, что перечислил деньги для оплаты квартиры, которую сняли другие обвиняемые.

Назримад Лутфуллои якобы переводил деньги других обвиняемых из криптовалюты в рубли. А 22-летний Джумахон Курбонов обеспечивал «участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематической оплатой».

В этой же группе — Мухаммад Зоир Шарипзода. Детали его участия в СМИ не раскрываются, но, по версии следствия, он также обеспечивал других участников деньгами.

Юсуфзода, Лутфуллои и Шарипзода частично признали свою вину.

Роль других обвиняемых описывается более размыто.

Алишер Касимов — сдал свою квартиру предполагаемым участникам. Следствие считает, что он знал, что жилье будет использоваться для подготовки атаки.

Еще трое обвиняемых — Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон. Они сами пришли в полицию, увидев по телевизору, что предполагаемые исполнители нападения скрылись на машине «Рено». Семья узнала машину — этот автомобиль они продали за несколько дней до атаки. Всех троих обвинили в пособничестве.

Хотя решение суда впереди, все обвиняемые уже внесены в перечень террористов.

Старые счеты

Во время предварительных слушаний четверо обвиняемых попросили суд прекратить их уголовное преследование, еще трое просили рассмотреть их дело с участием присяжных. Им всем было отказано.

Хотя дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд, заседания будут проходить в здании Мосгорсуда, которое способно вместить всех участников процесса, — это обычная практика в громких делах.

Процесс решено провести в открытом режиме, но по закону суд может в любой момент закрывать от журналистов и публики отдельные заседания, если сочтет необходимым — такое нередко происходит с делами о терроризме.

Несмотря на масштаб процесса, организаторов не судят — их просто не нашли. В материалах дела говорится, что двоих организаторов зовут А.И. Беков и А.М. Хикматов, остальные причастные не установлены. В публичном доступе нет информации о возможных запросах об экстрадиции или розыске этих людей через Интерпол.

Ответственность за нападение на «Крокус» сразу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство — Вилаят Хорасан». Информационное агентство Amaq, связанное с ИГ, заявило, что нападение стало актом возмездия в адрес «неверных».

До теракта в «Крокусе» «Вилаят Хорасан» не совершала атак на российской территории, однако в 2022 году ее боевики атаковали посольство России в Кабуле.

В годы, предшествовавшие атаке на «Крокус», идеологи «Исламского государства» последовательно изображали президента Владимира Путина врагом ислама. В числе исторических и политических претензий исламистов к Кремлю — участие СССР в войне в Афганистане, обе чеченские кампании, а также операции России против ИГ в Сирии и странах Западной Африки. Кроме того, серьезное раздражение у сторонников ИГ вызывает то, что Москва продолжает диалог с «Талибаном», который они считают одним из своих главных врагов.

Чиновники ищут «украинский след»

Незадолго до нападения на «Крокус» США предупредили Россию о готовящемся теракте: американская разведка сразу сказала, что за этим стоит «Вилаят Хорасан». Washington Post утверждала, что в качестве возможной цели назывался сам «Крокус». Однако Владимир Путин назвал предупреждения «шантажом», призванным «запугать и дестабилизировать общество».

Российские власти проигнорировали не только предупреждения, но и последующие заявления ИГ: «Исламское государство» чаще всего берет на себя ответственность только за атаки, к которым действительно имело хотя бы косвенное отношение — например, через вербовку исполнителей или логистическую помощь. Но Россия настаивала: атака была бы невозможна без участия Украины.

Уже через несколько дней Следственный комитет заявил, что получил подтверждения переводов из Украины денег исполнителям, в том числе в криптовалюте.

Со временем версия о «украинском следе» стала звучать настойчивее. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что, хотя исполнителей завербовали боевики из Афганистана, действовали они «в интересах иностранных спецслужб».

Украина и западные страны категорически отвергают любую причастность, называя обвинения политической провокацией.

Отреагировали даже в ИГ: боевики заявили, что, перекладывая вину на Запад и Украину, Россия просто признала неспособность предотвратить удар, нанесенный «Исламским государством».

Показания после пыток

До марта 2025 года российские следственные органы не включали версию об «украинском следе» в процессуальные документы — эта версия фигурировала исключительно в публичных заявлениях.

Только в марте следствие формально закрепило эту версию в материалах дела. В обвинительном заключении, как сообщали российские СМИ, утверждается, что исполнители теракта действовали «в интересах высшего руководства Украины», а ячейка «Вилаят Хорасан» якобы координировалась с украинскими спецслужбами. Независимые источники указывают на отсутствие в открытом доступе верифицируемых данных, подтверждающих эту версию.

Сейчас в материалах дела говорится, что Украина была «заказчиком и организатором» нападения на «Крокус Сити Холл».

В деле есть протоколы допроса одного из возможных исполнителей, который, если верить ТАСС, говорит: «Я понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками».

Этот же человек утверждал, что группа получила указания после атаки добраться до границы с Украиной, после чего в Киеве каждому должны были заплатить 1 млн рублей.

Не сообщается, каким должен был быть путь побега. Александр Лукашенко уверял, что нападавшие на «Крокус» поехали в сторону Украины, потому что не могли попасть в Беларусь из-за усиленных мер безопасности.

О Беларуси как о месте, где можно временно скрыться, говорил и один из предполагаемых членов ИГ, арестованный в Турции. Правоохранительные органы страны уверены, что он и один из исполнителей атаки на «Крокус» встречались в Стамбуле, где обсуждали возможность осуществить теракты в России. А Беларусь называлась страной, где нападавшие могли получить поддельные документы. Эта версия фигурирует и в российском обвинительном заключении, где говорится, что исполнители атаки проходили обучение в Турции.

Пока что единственная публичная информация, хоть как-то связывающая нападавших с Украиной, — это показания, содержащиеся в материалах уголовного дела.

Правозащитники скептически относятся к таким показаниям после того, как на первом после задержания судебном заседании подозреваемые появились с серьезными травмами: у Мирзоева заплыл глаз, а на шее были обрывки пластикового пакета и скотча. Рачабализода был с перевязанной головой — до этого распространилось видео, на котором ему отрезают ухо. Файзова привезли в суд на каталке — во время заседания он сидел с закрытыми глазами и почти не реагировал на происходящее.

Спустя больше года после задержания четверки никто не инициировал расследование пыток и проверку действий силовиков.

* — «Исламское государство» и его филиалы признаны в России и других странах мира террористической организацией.

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