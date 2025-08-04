На Камчатке начал извергаться вулкан Крашенинникова — впервые за 500 лет

Очередное сильное землетрясение произошло в ночь на воскресенье у побережья Камчатского полуострова в России. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, глубина очага — 35 километров. Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что волны цунами могут достичь трех районов Камчатки.

Ранее министерство сообщило в своем телеграм-канале, что ожидаемая высота волн будет небольшой, но предупредило людей о необходимости удалиться от побережья.

Российские ученые заявили, что вулкан Крашенинникова на полуострове проснулся впервые за более чем 500 лет — вероятно, в результате сейсмической активности, последовавшей за мощным землетрясением, которое на прошлой неделе произошло у берегов Камчатки.

«Это первое исторически подтвержденное извержение вулкана Крашенинникова за 600 лет», — цитирует агентство РИА Новости слова руководителя Камчатской группы реагирования на извержения вулканов Ольги Гириной.

В телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии Гирина сообщила, что последнее извержение Крашенинникова произошло в 1463 году и с тех пор извержений не было.

Камчатское отделение Министерства по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что после извержения вулкана был зафиксирован столб пепла высотой до 6000 метров. Сам вулкан имеет высоту 1856 метров.

«Облако пепла дрейфует на восток, в сторону Тихого океана. На его пути нет населенных пунктов», — сообщило министерство в телеграме.

Оба события могут быть связаны с недавним мощным землетрясением у берегов Камчатки магнитудой 8,8, которое, по оценкам ученых, стало сильнейшим в этом регионе с 1952 года и вызвало цунами в таких отдаленных местах, как Французская Полинезия и Чили.

Российские эксперты предупреждали о возможности сильных афтершоков в течение нескольких недель после землетрясения.

«Развивается сильный афтершоковый процесс, который отлично ощущается в Петропавловске-Камчатском. Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца», — предупредила на минувшей неделе геофизическая служба. По ее оценке, «при таком масштабе события» следует ожидать сильных афтершоков с магнитудой до 7,5.

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