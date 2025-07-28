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    Новости русской службы Би-би-си

    Настоятель монастыря Шаолинь попал под следствие по подозрению в растратах и аморальном образе жизни

    Опубликовано:

    Ши Юнсинь
    Ши Юнсинь. Фото: Ren Hongbing / VCG via Getty Images

    Китайский буддийский монастырь Шаолинь, прославленный в гонконгских и американских боевиках как место рождения боевого искусства кунг-фу, объявил, что в отношении его настоятеля Ши Юнсиня начато следствие по обвинению в растрате и аморальном поведении.

    В заявлении, опубликованном в воскресенье в соцсети WeChat, монастырь сообщил, что дело Ши Юнсиня расследуют несколько ведомств, и что он обвиняется в присвоении и растрате средств монастыря и денег, выделенных на некие проекты, а также в том, что вопреки заповедям буддизма сожительствовал со многими женщинами и завел с ними внебрачных детей.

    В понедельник с утра новости об аресте Ши стали самой популярной темой в китайской сети Weibo, но слухи об этом поползли еще на выходных. У самого Ши в Weibo - 880,000 подписчиков, и на его странице ежедневно появлялись обновления в виде буддийских наставлений, но после 24 июля обновления вдруг прекратились.

    Шаолинь, монастырь с 1500-летней историей, считается одной из колыбелей боевого искусства кунг-фу (ушу), а также местом рождения дзен-буддизма. Он расположен в горах в центральном Китае, в провинции Хэнань. В Шаолинь каждый год приезжают тысячи новых послушников со всего Китая и из других стран.

    Ши Юнсинь был монахом Шаолиня с 1982 года, а главой монастыря стал в 1999 году.

    Именно он сумел конвертировать славу Шаолиня в коммерческий успех: при нем была создана труппа монахов, выступающих по всему миру с кунг-фу-шоу, при нем же монастырь начал открывать школы за пределами Китая, а также создал по всему миру десятки фирм,

    Десять лет назад Ши уже обвиняли в тех же самых преступлениях, что и сейчас: растрате и внебрачных детях, а также в получении дорогих подарков от фирм и местных властей, в том числе внедорожника Volkswagen и мантии, расшитой золотом.

    Но тогда все обвинения с него были сняты.

    В интервью Китайской службе Би-би-си в 2015 году Ши на вопрос о тех обвинениях ответил: "Если бы проблема существовала, она давно бы всплыла".

    Ши Юнсинь является главой буддийской ассоциации Хэнаня и заместителем главы буддийской ассоциации Китая, а в начале века он был депутатом Всекитайского собрания народных представителей.

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