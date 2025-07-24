"Бредовый вымысел". Макрон подал в суд на женщину, назвавшую его жену мужчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали иск о клевете против ультраконсервативного блогера и любительницы теорий заговора Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что супруга французского лидера родилась мужчиной.

Исковое заявление на 218 страницах подано в суд американского штата Делавэр, пишет AFP. В нем говорится, что Оуэнс распространяет «бредовый, клеветнический и притянутый за уши вымысел».

Оуэнс, у которой миллионы подписчиков в соцсетях, неоднократно заявляла, что Брижит Макрон когда-то сменила пол. Она также выпустила серию видео под названием «Превращение в Брижит».

Конспирологическая теория, циркулирующая в соцсетях уже много лет, гласит, что первая леди Франции родилась под именем Жан-Мишель Троньё (которое на самом деле носит ее брат). Эта теория ничем не подтверждена.

Би-би-си отправила Оуэнс запрос о комментарии по поводу иска.

Президент Франции и его супруга заявили через адвокатов, что неоднократно просили Оуэнс отказаться от этих утверждений, но «в итоге пришли к выводу, что единственным способом исправить ситуацию является обращение в суд».

Макроны заявляют, что Оуэнс проигнорировала все доказательства ложности ее утверждений и намеренно развернула целую клеветническую кампанию.

Макроны обвиняют Оуэнс во лжи еще по двум пунктам: она, согласно иску, утверждала, что Эммануэль и Брижит — кровные родственники, а также заявляла, что Макрон «был выбран президентом Франции в рамках программы контроля над сознанием, осуществляемой ЦРУ».

«Если когда-либо и был явный случай клеветы, то это он», — заявил адвокат Том Клэр, представляющий интересы пары.

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