США узаконили криптовалюту. Как и для чего Трамп продвигает частный цифровой доллар

Дональд Трамп избрался на второй срок с обещанием превратить США в криптовалютную сверхдержаву. Не прошло и полгода с момента его возвращения в Белый дом, как подконтрольный ему Конгресс сделал исторический шаг в этом направлении. Отныне криптовалюты в США переходят с периферии в мейнстрим финансовой системы.

Конгресс принял на этой неделе криптозаконы, призванные закрепить технологическое лидерство Америки в ведущей для нее финансовой отрасли, укрепить роль доллара в мире и смягчить долговой кризис США. С другой стороны, новые законы создают риски для финансовой стабильности, банковской системы и даже для самой идеи криптовалюты как анонимной трансграничной альтернативы традиционным деньгам, предупреждают эксперты.

Белый дом назвал законодательство о криптовалютах «историческим актом, который позволит Соединенным Штатам возглавить мировую революцию в сфере цифровых валют,.. укрепит национальную безопасность и статус доллара США как резервной валюты».

Трамп в пятницу собрал на торжественное подписание всех главных игроков крипторынка, похвалил их за упорство и поблагодарил за пожертвования на избирательную кампанию.

«Вот что я вам скажу: над вами, над криптосообществом, годами насмехались, от вас отмахивались, вас не принимали всерьез, — сказал Трамп. — Но это подписание — вознаграждение за ваш упорный труд, новаторский дух и готовность стоять до конца».

«Вы сделали доллар привлекательной, сильной и могущественной валютой. Я поддержал вас на ранней стадии, потому что это хорошо для доллара, хорошо для страны. Ну и ради голосов на выборах», — объяснил Трамп свою недавно обретенную любовь к криптовалютам.

Гениальный закон

Главный из принятых Конгрессом актов впервые определяет законодательные рамки для стейблкоинов — криптовалют, жестко привязанных 1:1 к надежному активу вроде доллара, золота или гособлигаций США. Он именуется GENIUS Act, или «гениальный закон». Это аббревиатура длинного скучного названия, но звучит красиво, поэтому расшифровывать ее не стал даже Белый дом в официальном сообщении о подписании.

В мире выпущено стейблкоинов всего примерно на 300 млрд долларов, тогда как общий объем криптоактивов уже превысил 4 трлн долларов.

Стейблкоины вроде USDC от Circle и USDT от Tether обращаются уже целое десятилетие, однако до сих пор имели узко специальную функцию прокладки между традиционными деньгами и криптой. Их покупают за наличные доллары, чтобы на них уже потом купить на криптобиржах биткоин, другие монеты или мемкоины, у которых нет никакой реальной базовой стоимости — она определяется на рынке, исходя из спроса и предложения.

Дональд Трамп. Фото: Brendan Smialowski/Getty Images

Для других расчетов стейблкоины практически не использовались. Теперь же, после фактической легализации, они могут бросить вызов традиционным деньгам и платежным системам.

«Этот давно назревший закон впервые в истории запускает федеральное регулирование стейблкоинов, вводит требование их 100% обеспечения ликвидными активами и обязывает эмитентов ежемесячно раскрывать информацию о резервах», — сообщил Белый дом.

«Гениальный закон» открывает крупным банкам и интернет-гигантам вроде Facebook, Amazon и Google путь к выпуску собственных цифровых долларов и их массовому использованию для моментальных и дешевых денежных переводов и оплаты товаров, труда и услуг как внутри США, так и по всему миру.

«Один из главных рисков стейблкоина в том, что он может оказаться не таким уж стабильным. А вдруг вас обманули, и резервы совсем не те, что были обещаны? — объясняет проблему Дженнифер Шалп, эксперт по криптовалютам из Cato Institute. — Эти законы, среди прочего, как раз и регулируют вопрос о качестве резервных активов, под которые выпускаются стейблкоины».

Единственным, кому запретили выпускать цифровую валюту, оказался центробанк США, печатающий доллары бумажные и безналичные.

Несмотря на то, что две другие крупнейшие мировые экономики, Европа и Китай, готовят цифровые евро и юани, Конгресс отдельным законом запретил государственную криптовалюту и закрепил частный характер цифровых денег. Конгрессмены говорят, что защищают американцев от всевидящего ока Большого брата. Критики подозревают, что они защищают своих частных спонсоров от конкуренции со стороны самого надежного из всех потенциальных эмитентов цифрового доллара — Казначейства США.

Апологеты крипты ликуют — всего за полгода Трамп выполнил обещание, данное им взамен на десятки миллионов долларов пожертвований на его предвыборную кампанию.

Однако у экспертов и даже у сторонников финансовой криптореволюции остались серьезные вопросы к новой реальности, сформулированной в нескольких законодательных актах Конгресса.

Зыбкая основа

Массовое применение частного цифрового доллара должно повысить спрос не только на депозиты в долларах, но и на облигации американского правительства, поскольку закон определяет их как основной резервный актив для выпуска стейблкоинов.

Продажа облигаций позволяет Америке жить не по средствам и финансировать гигантский дефицит бюджета. До сих пор спрос на них опережал предложение даже в кризисные времена, что позволяло Америке занимать дешево. Однако после возвращения Трампа в Белый дом все изменилось. Он развязал торговую войну со всем миром и протолкнул через Конгресс закон о снижении налогов, чреватый ростом и дыры в бюджете, и рекордного госдолга. Курс доллара начал падать, а стоимость заимствований — расти.

Выходит, новый долларовый порядок опирается на покосившиеся опоры, предупреждает Кристин Харпер, член редакционного совета Bloomberg и соавтор мемуаров бывшего председателя американского центробанка Пола Волкера.

«Многие говорят, что закон о стейблкоинах увеличит спрос на госдолг США и поможет укрепить позиции доллара, — сказала она. — Но выходит, мы строим целую новую финансовую структуру на фундаменте рынка гособлигаций в момент, когда он похоже становится чуть менее надежным. Наверное, этот факт должен вызывать некоторые опасения».

«Плохие новости для банков»

Доминирование доллара — не главная цель криптолиберализации. Ее сторонники и бенефициары, включая самого Дональда Трампа и его семью, утверждают, что стейблкоины расширят доступ американцев к финансовым услугам и дешевым платежам, поскольку эмитенты крипты будут конкурировать с банками, которые не всех готовы обслуживать и кредитовать, и с платежными системами Visa и Mastercard, у которых в Америке высокие комиссии.

Скептики видят в этом угрозу финансовой стабильности, поскольку банки жестко регулируются после финансового кризиса 2008–2009 годов, а к эмитентам криптомонет и к самим стейблкоинам требования мягче.

«В США традиционно существовало четкое разделение между банками и магазинами, — говорит Кристин Харпер. — И вот эта традиция попрана в угоду криптобизнесу. Интернет-гиганты смогут выпускать свои цифровые монеты, и разумеется, это неприятные новости для банков».

Отток денег из банков в крипту чреват не только потерей прибыли самих банков, но и сокращением кредитования экономики.

Более того, какими бы надежными ни были активы, под которые выпускаются стейблкоины, американские финансисты неоднократно показывали талант и находчивость в деле переупаковывания надежных бумаг в производные инструменты. Всего 20 лет назад эта изобретательность позволила американским банкам под носом у регуляторов надуть гигантский ипотечный пузырь. В 2008 году он лопнул, чуть не обрушив банковскую систему США и спровоцировав мировой кризис, от последствий которого мир до сих пор не оправился.

Пузырь поменьше на крипторынке лопнул в 2022 году, напоминает Харпер. Она опасается, что сейчас надувается следующий, и его последствия придется разгребать уже не только криптосообществу, если выкупать лопнувших эмитентов стейблкоинов придется за деньги налогоплательщиков.

«Чем больше старая финансовая система переплетается с новой криптосистемой, тем больше риск для экономики в целом и для людей, не имеющих никакого отношения к крипте», — сказала она.

Риски криптовалюты выше по нескольким причинам. Регулирование не такое жесткое, как у банков. Возможности для взлома и мошенничества выше. Риск набега вкладчиков усугубляет моментальная и трансграничная природа цифровых платежей. Есть еще проблемы проверки покупателей цифровых монет и происхождения их средств, защиты от отмывания денег и отслеживания криминальных капиталов.

Буква закона против духа крипты

Появление свода правил и укрепление доминирования США в криптосистеме слегка противоречит самой идее криптовалют как инструмента расчетов и накоплений, не признающего границ и не доступного для госнадзора и властей.

Но без регулирования трудно вернуть доверие к системе после серии громких скандалов, арестов и банкротств.

«Ирония в том, что финансовое регулирование всегда играло на руку криптовалютам, поскольку на них не распространялось. Можно было делать все, что угодно, и оказалось, что это не очень хорошо для крипторынка, — сказала Харпер. — Некоторые перегнули палку, украли слишком много, обманули слишком многих. Люди теряли деньги и доверие к крипте. И вот теперь написаны правила, которые призваны вернуть это доверие».

Выход из тени на авансцену преобразует крипторынок и потенциально угрожает нарушить одну из его главных заповедей — анонимность.

«Когда вы снимаете наличность в банкомате, банк в курсе, но дальше отследить движение этих денег невозможно. А стейблкоины остаются на блокчейне. То есть у стейблкоинов есть цифровой след, и по нему возможно отследить дальнейшее движение денег», — отмечает Дженнифер Шалп из Cato Institute.

В законах определены обязанности эмитентов в общении с покупателями стейблкоинов, но он очень расплывчато определяет их обязанности и права в части дальнейшей слежки за движением этих монет, говорит она. Поскольку в законе нет прямого запрета на такую слежку, он оставляет «зияющую пропасть в этом вопросе и потенциально может привести к нарушению финансовой анонимности в будущем, причем это может коснуться не только стейблкоинов, но и всей криптовалютной экосистемы».

Это не единственная дыра в новых законах. В целом они приняты на скорую руку, отмечает Харпер, тогда как традиционно на создание законодательной и нормативной базы для регулирования финансового рынка уходят долгие годы кропотливой работы.

«Администрация Трампа любит действовать решительно и добиваться быстрых результатов. Вот такой сейчас подход, — сказала она. — И не исключено, что в какой-то момент мы о нем пожалеем».

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