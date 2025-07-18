50 лет рукопожатию в космосе. Как программа "Союз - Аполлон" помогла создать Международную космическую станцию

В 1975 году произошло событие, показавшее, что две сверхдержавы - СССР и США - способны сотрудничать друг с другом: советские и американские космонавты встретились на орбите. Это было начало большой истории, которая в итоге привела к созданию Международной космической станции (МКС).

В 1970 году 33-летний Глинн Ланни был одним из самых молодых руководителей полетов NASA. На его счету были такие успехи, как первый пилотируемый полет программы «Аполлон» и первые шаги Нила Армстронга на Луне.

Кроме того, Ланни возглавлял операцию по спасению экипажа "Аполлон-13", и один из астронавтов того состава, оставшийся на Земле из-за краснухи Кен Маттингли, назвал эту работу Ланни "самым выдающимся проявлением лидерства, которое он когда-либо видел".

Спустя несколько месяцев после успешного возвращения экипажа "Аполлона-13" на Землю Глинн Ланни готовился к очередному полету астронавтов на Луну, но тут ему неожиданно позвонил глава Центра управления полетами Крис Крафт.

"Он сказал: "Глинн, готовься, через пару недель ты полетишь в Москву", - вспоминал Ланни. - Его слова прозвучали как гром посреди ясного неба, так что я просто остолбенел".

К тому времени вся работа Ланни по большому счету сводилась к тому, чтобы помочь США одержать победу над Советским Союзом в космической гонке. Теперь же он должен был возглавить команду, которой предстояла совместная работа со своим главным противником в холодной войне.

Речь шла об экспериментальном проекте "Союз - Аполлон", целью которого была стыковка двух космических кораблей на орбите. Его подготовкой Ланни и занимался следующие пять лет.

Глинн Ланни скончался в 2021 году, но в 2012 мне посчастливилось взять у него интервью для радиопрограммы Би-би-си о высадках на Луну. Мы встретились в знаменитом зале управления полетами программы "Аполлон" в Хьюстоне.

Сидя рядом со мной в своем старом кресле, бывший руководитель полетов смотрел на выключенные пульты управления и потухшие мониторы. В то время (с тех пор зал был отреставрирован) центральный командный пункт "Аполлонов" казался заброшенным, а космические миссии, которые когда-то управлялись отсюда, - далекими воспоминаниями.

Мы должны были разговаривать о сложностях, которыми сопровождалась высадка астронавтов на Луну. Однако вопросы на эту тему Ланни уже задавали множество раз и раньше, и он на них такое же множество раз отвечал. Но как только наш разговор зашел о программе "Союз - Аполлон", мой собеседник оживился, и стало понятно, что именно эту редко вспоминаемую теперь миссию он считает вершиной своей карьеры.

"Я думал, что проделал путь от солдата холодной войны, который осуществил первую высадку на Луну, до посланника доброй воли, задача которого состояла в том, чтобы проверить, сможем ли мы сотрудничать [в космосе], — сказал он. — Мне было всего 33 года, когда я, официально представляя Соединенные Штаты, приехал в Москву. Я помню, как подумал тогда: "Вот это да!"

СССР и Соединенные Штаты вступили в космическую гонку в 1957 году, после запуска Москвой первого спутника. Несмотря на это противостояние, идея космического сотрудничества двух сверхдержав не была новой.

"Многие годы США и Советский Союз пытались найти какие-то совместные проекты для работы в космосе", - говорит Тизел Мьюир-Хармони, куратор выставок "Аполлон" и "Союз - Аполлон" в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.

"В октябре 1962 года между США и СССР было подписано соглашение [об обмене метеорологическими данными], но в том же октябре случился Карибский кризис, когда мир оказался ближе к ядерной войне, чем когда бы то ни было", - вспоминает она, добавляя, что космическая гонка между двумя сверхдержавами одновременно была "и сотрудничеством, и соперничеством".

К семидесятым годам XX века президент Ричард Никсон стремился снизить градус напряженности в отношениях с СССР, которым тогда руководил Леонид Брежнев. Одновременно американская администрация начала диалог и с коммунистическим Китаем.

В этом контексте программа "Союз - Аполлон" имела важное дипломатическое значение. Но у нее была и вполне практическая цель: если космические корабли разных стран могли бы стыковаться друг с другом, то это существенно облегчило спасение застрявших на орбите астронавтов.

"Нам предстояло решить вопрос, как спасать экипажи друг друга в космосе, - рассказывает Кеннет Филлипс, куратор по аэрокосмонавтике музея в Калифорнийском научном центре. - Это была благородная идея, заключавшаяся в том, что исследование космоса и сотрудничество способны нас объединить".

Выбор астронавтов для совместной миссии также имел символическое значение. В американский экипаж из трех человек вошел Дональд (Дик) Слейтон, который входил в первый отряд астронавтов США "Меркурий-7". В 1962 году он был отстранен от полетов из-за проблем с сердцем и, оставаясь на Земле, был свидетелем того, как его коллеги один за другим становились пионерами космических полетов и отправлялись на Луну. Врачи допустили его к космическим полетам только через 10 лет, в 1972 году.

Советский экипаж из двух человек возглавил Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос. Если бы советская лунная ракета под кодовым названием Н-1 ("Носитель-1") была бы успешной, то именно он, а не Армстронг, мог бы стать первым ступившим на Луну человеком.

Однако чисто технически стыковка американского и советского космических кораблей была очень непростым делом.

Начать с того, что сферический "Союз" и конический "Аполлон" различались чисто внешне. Более того, "Союз" изначально проектировался только для работы на низкой околоземной орбите, тогда как капсула "Аполлона" с самого начала создавалась для полетов на Луну (в данном случае речь шла о "Аполлоне-18").

Кроме того, "Союз" управлялся в основном с Земли, в то время как астронавты «Аполлона» могли сами управлять своим кораблем с помощью самого совершенного на тот момент компьютера. Различалась даже дыхательная смесь: в "Союзе" использовалась смесь кислорода и азота, по составу близкая к земной атмосфере, в то время как в "Аполлоне" астронавты дышали чистым кислородом.

Но, пожалуй, труднее всего было преодолеть культурные различия и взаимные подозрения, возникшие еще во время Второй мировой и достигшие кульминации в ходе холодной войны. Отправившаяся в Москву американская команда просто не знала, чего ожидать.

"Вскоре мы поняли, что те, с кем мы работали, были самыми обычными людьми, а вовсе не людоедами, - рассказывал мне пилот командного модуля миссии Вэнс Бранд в 2019 году. - Мне нравились многие русские, хотя за космонавтами очень активно и пристально следил КГБ".

Прослушивались все номера гостиницы в подмосковном Звездном городке, где жили члены американской делегации. Маленький сын Бранда однажды даже случайно забрел в комнату, в которой сидели сотрудники КГБ. Но вскоре обе стороны обнаружили, что стали друзьями.

По словам Тизел Мьюир-Хармони, многие участники программы "Союз - Аполлон" были поражены готовностью к компромиссу и профессионализмом своих коллег: "Отношения Алексея Леонова и [командира "Аполлона"] Тома Стаффорда стали ярким тому примером. Они стали по-настоящему близкими друзьями и сохранили эту дружбу на всю жизнь".

"У пилотов много общего, независимо от того, летали ли они на истребителях "Сейбр" или на МиГах, - говорил Бранд. - Инженеры, работающие в одной области, точно так же легко находят общий язык… А вот о чем мы не говорили, так это о политике и религии".

Пока американская делегация с трудом учила русский язык и привыкала к унылой Москве 1970-х, советские космонавты испытали культурный шок, приехав в США.

Мьюир-Хармони рассказала, что приехавший в США Леонов был очень удивлен тем, что все машины на американских дорогах разного цвета, и даже спросил, почему американский автопром использует так много красок.

15 июля 1975 года "Союз" с Алексеем Леоновым и бортинженером Валерием Кубасовым стартовал с космодрома Байконур. Спустя семь часов с мыса Канаверал стартовали Стаффорд, Бранд и Слейтон на своем "Аполлоне". На борту "Аполлона" был специально разработанный стыковочный адаптер, который должен был соединить два космических корабля. Проведя два дня на орбите, 17 июля космические корабли наконец-то стали сближаться.

"Я первый раз их заметил, когда они были где-то в 400 милях (740 км) от нас, - вспоминал потом Бранд. - Я навел телескоп и увидел яркую точку в небе, а потом мы подошли к ним совсем близко. Так близко, что стали хорошо видны их солнечные панели. Они выглядели как крылья, так что весь корабль походил на какого-то жука".

Стыковка была идеальной. "А потом американцы постучали в люк, - рассказывает Мьюир-Хармони, - а советские космонавты его открыли и спросили: "Кто там?"… По-моему, это была отличная штука".

Затем последовали рукопожатия и обмен подарками, после чего президент США Форд обратился к экипажу (Никсон ушел в отставку в августе 1974 года после Уотергейтского скандала), выразив "глубочайшее восхищение" их "усердной работой и полной самоотдачей в подготовке к первому совместному полету".

После двух дней совместной работы космические корабли расстыковались и вернулись на родину. Но эта совместная миссия была только началом.

"Программа "Союз - Аполлон" стала большим прорывом в американо-советском сотрудничестве, - убеждена Светла Бен-Ицхак, доцент кафедры международных отношений и космической безопасности Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. - Она стала прецедентом мирного сотрудничества на орбите. Именно тогда по-настоящему зародилась космическая дипломатия".

Идея космической дипломатии заключается в том, что исследования космоса объединяют самые разные страны ради общей взаимовыгодной цели, и это космическое сотрудничество может потом распространиться и на отношения на Земле.

"Достижение научных и инженерных целей может объединить людей, которые не думали, что могут продуктивно сотрудничать, - говорит Филлипс. - Мы все отлично понимаем, что такое научные исследования".

Программа "Союз - Аполлон" послужила толчком к более тесному сотрудничеству двух сверхдержав, причем после распада СССР оно стало еще более глубоким. В 1990-х годах космические челноки летали к российской космической станции "Мир", где экипажи обеих стран месяцами жили и работали вместе. Затем была построена Международная космическая станция (МКС), которая была совместным проектом 14 стран, где ключевыми партнерами были США и Россия.

Даже после того как в 2022 году Россия развязала полномасштабную войну в Украине, Россия, США и другие западные страны продолжают работать вместе на МКС.

"То, что это сотрудничество в космосе на борту Международной космической станции продолжается, даже несмотря на обострение напряженности на Земле и введение санкций против России, в том числе в космической сфере, просто поразительно, - говорит Бен-Ицхак. - На высоте в 450 км мы продолжаем работать вместе".

В некотором смысле у России и США просто нет выбора. МКС спроектирована таким образом, чтобы различные национальные сегменты были взаимозависимы. Если один из партнеров, говоря метафорически, "выдернет вилку из розетки", станция выйдет из строя. Партнеры по МКС, по сути, оказались в ловушке токсичного брака, хотя, если верить имеющимся сообщениям, то там, наверху, все обитатели станции прекрасно ладят между собой.

Но на Земле две стороны той далекой миссии снова оказались по разные стороны баррикад, как в политическом, так и в буквальном смысле.

Светла Бен-Ицхак изучает то, что она назвала "космическими блоками", которые образуют космические державы для совместных исследований космоса. Сейчас, когда многие страны планируют возвращение на Луну, похоже, что пути США и России скоро разойдутся. Россия, вероятно, встанет на сторону Китая, а западные страны, включая Европу и Канаду, объединятся вокруг США. Исследованием космоса также стали заниматься страны Африки и Азии. Например, Индия становится все более значимой космической державой.

Остается вопрос: смогут ли разные космические державы применить уроки, извлеченные из экспериментальной программы "Союз - Аполлон", и в исследованиях Луны? Оба участника этой новой космической гонки изучают возможность создания баз на Южном полюсе Луны, причем в одном и том же кратере. Так может ли Бен-Ицхак представить себе рукопожатия и шутки в стиле "тук-тук, кто там?" и на поверхности естественного спутника Земли?

"Сейчас, к сожалению, это маловероятно, - говорит она. - На самом деле, все даже еще хуже… Соглашения Артемиды - это международное соглашение, устанавливающее нормы поведения на поверхности Луны, которое предусматривает мирные исследование, прозрачность, экстренную помощь и сохранение общего наследия, включая следы, оставленные астронавтами, - подписаны 55 странами, но среди них нет ни Китая, ни России".

Судьба наследия успешного проекта "Союз - Аполлон" тоже не обнадеживает. Когда я разговаривал с самыми разными людьми, в том числе и теми, кто занят в космической сфере, о том, что пишу статью об этом юбилее, многие говорили мне, что никогда ничего не слышали о рукопожатии в космосе.

Космический корабль "Союз" находится в частном музее "Энергия" под Москвой, а за капсулой "Аполлона" присматривает Филлипс в музее Калифорнийского научного центра в Лос-Анджелесе. Однако он с оптимизмом смотрит на возможности дальнейшего сотрудничества разных стран в освоении космоса.

"Международное сообщество готово к этому, - считает Филлипс. - Если правительства дадут добро на такое сотрудничество, то думаю, что вместе мы сможем добиться поистине невероятных результатов".

После совместного американо-советского проекта Глинн Ланни возглавил программу космических челноков Space Shuttle, ставшую грандиозным космическим достижением Америки.

Однако сегодня, по прошествии 50 лет с рукопожатия в космосе, я думаю, что он заслуживает того, чтобы его помнили как человека, навсегда изменившего представления о том, как соперничающие в космических исследованиях страны могут жить и совместно работать в космосе.

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