Виктор Орбан правит Венгрией 15 лет. Сейчас его власть зашаталась

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как "мороженое лижет в ответ". Это значит - будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя.

Это перевод статьи Ника Торпа. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл "нелиберальной демократией" и "нацией христианской свободы".

За это время он приобрел сторонников по всему миру, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Президент США Дональд Трамп называл Орбана "умным" и "жестким человеком".

"Один из самых уважаемых людей, его называют сильной рукой", - так охарактеризовал его Трамп в сентябре 2024 года.

В преддверии следующих выборов в Венгрии, запланированных на апрель 2026 года, Орбан, кажется, снова выбрал ЛГБТК-сообщество в качестве одной из мишеней. Его партия "Фидес" провела через парламент новый закон, делающий невозможным проведение прайда. И все же, вопреки запрету, на улицы Будапешта вышли от 100 до 200 тысяч человек: для сравнения, в прошлом году их было 35 тысяч.

И теперь, наблюдая, как по столице, несмотря на запреты, маршируют многотысячные толпы в поддержку гей-прайда, свободы слова и права на собрания, многие задаются вопросом: не пришло ли время либеральному мировоззрению нанести ответный удар?

Но вопрос в некотором смысле поставлен неправильно. Власть Орбана действительно оказалась под угрозой - но не так и не от тех, от кого можно было бы ожидать.

Настоящая угроза исходит не от леволибералов, а от правоцентристов.

Неожиданный соперник из ближнего круга

Петер Мадьяр, 44-летний бывший соратник Орбана, неожиданно заявил о себе как о политическом сопернике в феврале 2024 года.

Это произошло после скандала, связанного с решением о помиловании мужчины, осужденного за сокрытие сексуального насилия над детьми. Скандал привел к тому, что президент Каталин Новак подала в отставку в прямом телеэфире. Министр юстиции Юдит Варга (бывшая жена Мадьяра) также ушла с поста - и этот инцидент серьезно подорвал позицию Орбана как защитника традиционных семейных ценностей.

Мадьяр дал большое интервью оппозиционному YouTube-каналу Partizán, в котором резко раскритиковал партию власти за, как он выразился, непотизм и коррупцию.

Роберт Пужер, оппозиционный активист и глава новой внепартийной инициативы под названием "Гражданское сопротивление", говорит, что Мадьяр действует осторожно, поскольку представители "Фидес" и отдельные СМИ пытаются представить его либералом или левым.

По словам Пужера, Мадьяр старается не оттолкнуть свой консервативный сельский электорат, который до недавнего времени считался бесспорной опорой Орбана. Вместо этого он выстраивает собственный мощный нарратив - о Венгрии, в которой все разваливается.

Большинство национальных опросов дают "Тисе" - главной оппозиционной партии Венгрии под руководством Мадьяра - от 9% до 18% преимущества над партией Орбана. Лишь один институт - лояльный правительству аналитический центр Viewpoint Institute - продолжает показывать незначительное лидерство "Фидес".

Плачевное состояние государственных больниц, школ и железных дорог активно используется Мадьяром и его партией против Орбана. И теперь стратегия Орбана, которой так восхищались за рубежом, начинает давать сбои на родине - и Венгрия оказывается ближе, чем когда-либо, к смещению человека, который правил ею последние 15 лет.

Проверенная стратегия Орбана

С момента падения коммунистического режима в Венгрии прошло 35 лет, и 19 из них Орбан находился у власти. Это один из самых опытных лидеров в Европейском союзе. "Фидес" когда-то был либеральной партией, но еще в ранних 90-х отошел от либеральных корней. Орбан сформировал ее новую идентичность: консервативную, националистическую и правую.

В 2015 году, когда в Европу хлынул поток беженцев, Орбан назвал их частью "миграционного движения, состоящего из экономических мигрантов, беженцев и также иностранных боевиков". С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года он выступает против предоставления Украине военной помощи, а также против ее вступления в ЕС.

Ключевым элементом политической стратегии Орбана всегда была способность точно определять, чего боятся его избиратели - это срабатывало при каждой его сокрушительной победе на выборах в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Опрос общественного мнения, проведенный агентством Publicus 23-25 июня, показал, что за проведение прайда в Будапеште было 45% респондентов, а против - 48%. Среди избирателей "Фидес" поддержали прайд лишь 8%, и произошел эффект "сплочения вокруг флага".

После марша сторонники "Фидес" начали распространять провокационные фотографии с Будапештского прайда, включая изображения с обнаженными участниками и историю о мужчине, задержанном полицией за публичную мастурбацию.

После мероприятия фолк-певица Марианна Майороши, чья песня прозвучала во время шоу дрэг-квин на прайде, заявила: "Меня глубоко задевает, что как исполнительница я не имею права запретить кому-то вот так использовать мой голос". Орбан выразил ей поддержку в фейсбуке.

В 2022 году правительство одновременно со всеобщими выборами устроило референдум по вопросам "защиты детей". Среди вопросов были такие: "Поддерживаете ли вы проведение в общественных школах уроков по сексуальной ориентации без согласия родителей?", "Поддерживаете ли вы пропаганду смены пола среди несовершеннолетних?"

В референдуме приняли участие 3,7 миллиона венгров, и подавляющее большинство ответили "Нет".

С тех пор власти используют результаты этого голосования как доказательство того, что венгры выступают против того, за что выступает прайд.

Победитель забирает все

Еще один ключевой элемент стратегии Орбана - принцип "победитель получает все". Орбан потерял власть в 2002 году, но вернулся в должность в 2010-м, а уже в 2011 году по новому избирательному закону он сократил число мест в парламенте с 386 до 199 и отменил второй тур выборов, фактически перенаправив голоса в пользу самой сильной партии.

Пока оппозиция, раздробленная на множество партий, боролась за крохи со стола, "Фидес" забрала весь пирог. На выборах 2014 года партия получила 45% голосов, что дало ей 67% мест в парламенте. Старая система пропорционального представительства была заменена на модель, напоминающую мажоритарную, как в Великобритании.

Кроме того, Орбан назначил лояльных "Фидес" судей в Конституционный и Верховный суды.

В 2014 году Орбан заявил, что "нелиберальное государство", которое он строит, "не отвергает фундаментальные принципы либерализма, такие как свобода… но не делает эту идеологию центральным элементом государственного устройства".

Орбан до сих пор пытается найти подходящее название для своего политического проекта. Философ Андраш Ланци, которого считают одним из главных идеологических вдохновителей премьера, называет это "политическим реализмом" и "идеями, основанными на опыте, а не на утопиях и морализаторстве, которые так нравятся левым".

Как Орбан завоевал симпатии мировых лидеров

Орбан управляет с помощью кратких тезисов и простых посланий, сформулированных на основе закрытых опросов общественного мнения, которые заказывает его правительство, чтобы выяснить, что больше всего тревожит население. Эти послания затем подхватываются провластными СМИ, социальными сетями и рекламными щитами по всей стране, создавая эффект "эхо-камеры".

Некоторые зарубежные лидеры, по всей видимости, восхищаются таким подходом, а многие сторонники MAGA (движения "Сделаем Америку снова великой") обожают Орбана за его противостояние "левацкой" культуре.

Премьер-министры Словакии и Грузии, судя по всему, тоже входят в ряды верных поклонников своего венгерского коллеги, а вместе с ними и Алис Вайдель ("Альтернатива для Германии"), Герт Вилдерс (нидерландская Партия свободы) и Герберт Кикль (Австрийская Партия свободы).

Орбан, считает Ланци, вселил в своих соотечественников "новую уверенность в себе" после веков иностранного господства.

"Эта нация стала сильнее, и нам хочется верить, что мы не уступаем ни одному другому народу", - говорит он.

Но, похоже, пик популярности Орбана за рубежом пришелся на тот же момент, когда на родине его позиция стала менее устойчивой.

Экономика дала трещину?

Петер Мадьяр практически без остановки разъезжает по стране, критикуя правительство за состояние больниц, разваливающуюся железнодорожную сеть и одни из самых низких зарплат в государственном секторе по всей Европе.

Он собирает большие толпы, а его визиты в больницы, школы и дома престарелых транслируются в прямом эфире в фейсбуке, набирая десятки тысяч просмотров.

"Мы восстановим эту страну вместе, по кирпичику", - повторяет Мадьяр.

"По кирпичику!" - хором скандируют толпы.

Пиарщики "Фидес" называют его "мессией-пустышкой" и предателем. Но Мадьяр предложил людям альтернативу и путь восстановления страны.

Орбан начал допускать политические ошибки. Например, на выборах президента Румынии он поддержал ультранационалистического кандидата Джордже Симиона, за которым тянулся длинный шлейф антивенгерских высказываний. Орбан считал его полезным союзником в Европарламенте, где они вместе отстаивают идею о том, что "христианская Европа" находится под угрозой. Но Симион неожиданно проиграл во втором туре выборов.

Неудачная попытка запретить прайд - а Орбан обещал сторонникам, что он не состоится - говорит о том, что его влияние ослабевает.

Но, пожалуй, самая серьезная проблема - это состояние венгерской экономики, которая сильно зависит от немецкого рынка, особенно от производства немецких автомобилей в Венгрии. Экономика стагнирует, и Орбан больше не может обеспечить рост уровня жизни.

Даже Андраш Ланци, считающий, что Орбан победит на следующих выборах, признает: за такой долгий срок у власти неизбежно возникает множество конфликтов, которые "разъедают доверие, разъедают уважение, разъедают множество хороших вещей, которые раньше объединяли это политическое сообщество".

Борьба за душу Венгрии

Поражение Орбана, которые находится у власти последние 15 лет, стало бы событием колоссального масштаба.

"Орбан способен мобилизовать свое основное электоральное ядро - около двух миллионов человек, но этого недостаточно для победы на выборах", - говорит политолог Золтан Киселли, близкий к "Фидес".

У партии "Тиса" сейчас тоже около двух миллионов сторонников. В выборах 2022 года приняли участие более пяти миллионов венгров, явка составила 69% - так что исход выборов в апреле 2026 года, скорее всего, решат те, кто пока не определился.

"Мы ищем такие политические темы, которые смогут привлечь от 500 тысяч до миллиона избирателей - именно столько нужно, чтобы превзойти оппозицию по численности", - объясняет Киселли.

В 2022 году, на фоне войны в Украине, Орбан позиционировал себя как "кандидат мира" и говорил, что оппозиция втянет Венгрию в войну. Эта тактика оказалась успешной в стране, которую в прошлом неоднократно захватывали иностранные армии.

В 2026 году украинский конфликт снова может сыграть Орбану на руку, считает Киселли.

Если война к тому времени закончится, Орбан как "политический реалист" сможет заработать очки как западный лидер, который предупреждал, что Украина не сможет противостоять российской мощи. А если война будет продолжаться, "Фидес" может усилить кампанию против Манфреда Вебера, лидера Европейской народной партии, поддерживающей продолжение военной помощи Украине со стороны Запада.

"Орбан снова сможет позиционировать себя голубем мира", - говорит Киселли.

Свои хорошие отношения с Путиным Орбан подает как гарантию дешевого российского газа и нефти для венгерских потребителей - чему угрожают санкции Евросоюза (хотя пока что Орбану не удалось заблокировать ни один из 18 пакетов санкций ЕС против России).

Оппоненты Орбана надеются, что лидерство в опросах сохранят "Тиса" и Петер Мадьяр. Роберт Пужер считает, что рано или поздно "Тиса" победит.

Сейчас, по его словам, Венгрия на распутье.

"Есть путь к демократическому переходу от этой полуавторитарной, полуконституционной системы, - говорит он, - и есть деспотический путь, ведущий к диктатуре".

В марте Орбан заявил, что сейчас идет борьба "за душу западного мира" - а некоторые считают, что выборы в апреле 2026 года станут борьбой за душу Венгрии.

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