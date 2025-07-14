Трамп в сентябре прилетит в Британию со вторым государственным визитом. Король Карл III примет его в Виндзоре

Дональд Трамп официально принял приглашение короля Великобритании Карла III и 17–19 сентября посетит Британию со вторым государственным визитом. Об этом в воскресенье объявил Букингемский дворец.

Трамп станет первым президентом США, который посетит Британию с визитом высшего уровня — государственным визитом — дважды. До сих пор британцы никого из американских президентов, включая переизбиравшихся, дважды с госвизитом не приглашали, обычно на втором сроке их звали на чай или обед с монархом.

С первым госвизитом Трамп прилетал в 2019 году, тогда его принимала королева Елизавета II.

Король Карл III и королева Камилла примут Трампа и первую леди Меланию в Виндзорском замке, поскольку в Букингемском дворце идет ремонт.

Программа визита еще не опубликована, но можно с уверенностью сказать, что она будет включать торжественную церемонию встречи и банкет в Зале Святого Георгия в Виндзоре. Участвовать в церемониях будут все старшие члены королевской семьи, включая принца и принцессу Уэльсских, которые живут в Виндзорском замке.

На прошедшей неделе король Карл принимал в Виндзоре президента Франции Эммануэля Макрона с супругой. Эммануэль и Брижит Макроны ехали в замок по улицам Виндзора в карете в составе красочной процессии.

Любой визит президента США сопровождается жесткими мерами безопасности, и в этот раз в программе Трампа, скорее всего, не будет мероприятий, открытых для публики.

В 2019 году во время его визита по соображениям безопасности была отменена традиционная процессия по аллее Мэлл к Букингемскому дворцу, а перемещался Трамп не по земле, а по воздуху, на вертолете.

Пока неясно, выступит ли Трамп в британском парламенте, как это делал, например, Обама или — только что — Эммануэль Макрон. Палата лордов в сентябре будет работать, но у Палаты общин в это время запланирован перерыв на партийные конференции.

Несколько депутатов Палаты общин выступили против того, чтобы приглашать Трампа, и часть британской прессы предполагает, что король специально назначил визит президента США на эти дни, чтобы избежать неловкости.

Приглашение Трампу передал премьер-министр Кир Стармер еще в феврале, когда прилетал в Вашингтон. Трамп тогда сказал, что для него это «большая, большая честь» и добавил: «О, тут сказано „в Виндзоре"! Ну это вообще что-то!»

Государственный визит с его пышными церемониями может стать для Британии важным инструментом в налаживании отношений с Трампом, который неоднократно говорил, как сильно он уважает британскую королевскую семью.

«Я дружу с Карлом, я очень уважаю короля Карла и семью, Уильяма», — говорил Трамп в этом апреле.

Во время визита в США, когда Трамп получил приглашение от короля, передавший его премьер Кир Стармер пытался уговорить Трампа поменять отношение к войне в Украине, а также снизить пошлины на британский экспорт в США

Президент США побывает в Британии и до сентябрьского государственного визита, причем уже совсем скоро, в июле: Трамп, шотландец по матери, планирует прилететь в Шотландию на открытие его нового гольф-клуба.

Поначалу предполагалось, что король и Трамп проведут неформальную встречу во время этого приезда президента США, но потом, по имеющимся у Би-би-си сведениям, обнаружились логистические проблемы с организацией такой встречи, так что король Карл и президент Трамп увидятся только в сентябре.

Даниэла Релф

Старший корреспондент по делам королевской семьи

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