"Китайская угроза". Тайвань проводит самые масштабные в своей истории военные учения

В среду на Тайване начались ежегодные военные учения "Хань Куан". Они продлятся 10 дней, что в два раза дольше обычного, и в них будут задействованы более 20 000 резервистов, а также гражданские лица.

Хотя главная задача учений - подготовка населения и армии Тайваня к возможному нападению, они также призваны публично продемонстрировать обороноспособность острова и послать ясный сигнал Пекину.

"Цель учений Han Kuang в этом году — укрепить способность Тайваня оказывать долгосрочное сопротивление и повысить устойчивость как военных, так и гражданского общества, — сказал Чье Чун, адъюнкт-исследователь Института национальной обороны и безопасности, аналитического центра, связанного с правительством Тайбэя. — В этом году план учений лучше отражает реальные сценарии, которые могут произойти в случае военного нападения Китая на Тайвань".

С момента своего избрания президентом в прошлом году президент Лай Чин-тэ сделал подготовку Тайваня к китайскому нападению одним из приоритетов. В последние недели он выступил с серией речей, призывая население к единству в противостоянии Китаю, которые резко осудил Пекин. А в сентябре прошлого года Лай созвал первое заседание комитета гражданской обороны, цель которого — обеспечить функционирование острова в любой чрезвычайной ситуации.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и обещает в какой-то момент «воссоединиться» с ним, не исключая применения силы, что вызывает опасения, что конфликт может перерасти в более широкий и в нем могут принять участие США, главный союзник Тайваня.

Что такое «Хань Куан»

Ежегодно с 1984 года в рамках учений «Хань Куан» тысячи военнослужащих принимают участие в крупномасштабных наземных, морских и воздушных учениях, демонстрирующих новейшую военную технику Тайваня.

Хотя полное название учений на китайском языке буквально означает «возвращение материкового Китая» (что было одной из целей первого правительства Китайской Республики на Тайване), их фактическая задача заключается в отработке оборонительных способностей Тайваня.

В связи с ростом опасений по поводу возможного нападения со стороны Китая в последние годы учения «Хань Куан» значительно расширились. В этом году в апреле власти провели серию компьютеризированных военных игр на картах в качестве подготовки к собственно учениям, которые пройдут с 9 по 18 июля.

В этом году в учениях «Хань Куан» будет представлено больше военного оборудования, которое Тайвань закупает у США. В мае Тайвань провел первые боевые испытания американских ракетных систем залпового огня HIMARS, которые продемонстрировали свою эффективность в обороне Украины от российского вторжения и имеют гораздо большую дальность, чем системы, используемые в настоящее время тайваньскими вооруженными силами.

Одной из причин, по которой учения продлили до 10 дней, стала необходимость опробовать новое вооружение, особенно беспилотные летательные аппараты, которые сыграли большую роль в войне в Украине и которые Тайбэй считает все более важными.

Как и в прошлом году, учения будут проходить без заранее прописанного сценария, чтобы проверить реакцию войск на внезапное нападение — этот шаг был высоко оценен военными аналитиками и считается давно назревшим. По-видимому, это изменение внесли в ответ на обвинения, что учения стали больше похожи на упражнение в пиаре, нежели на реальную подготовку армии.

В этом году часть учений будет посвящена борьбе с тактикой «серой зоны», в рамках которой истребители и корабли Пекина неоднократно вторгались в воздушное пространство и воды вблизи острова, так называемую наблюдательную зону — территорию за пределами национального воздушного пространства, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности.

Страны определяют границы этой зоны самостоятельно и технически она остается международным воздушным пространством. Тайбэй заявил, что в мае Китай ежедневно направлял в регион десятки военных кораблей, охарактеризовав эти действия как кампанию давления.

В последние годы в учения «Хань Куан» включен компонент гражданской обороны: подвалы крупной сети супермаркетов используются в качестве бомбоубежищ. Местные органы власти на территории архипелага с населением 23 млн человек также проверят свою способность поддерживать жизненно важные услуги и распределять запасы в кризисных ситуациях.

Во время нынешних учений по «городской устойчивости», которые будут длиться около 30 минут, на мобильные телефоны будут отправлены оповещения о грядущих атаках, а в городах зазвучат сирены воздушной тревоги. Дорожное движение будет ограничено, а транспортные узлы, магазины, отели и рынки должны будут приостановить работу.

По сообщениям, власти также проверят способность тайваньского общества противостоять дезинформации со стороны Пекина, хотя пока неясно, как именно это будет делаться.

Почему Тайвань расширяет учения «Хань Куан»

«Угроза Китая Тайваню эволюционировала, — сказал Линь Ин-Ю, доцент Института международных отношений и стратегических исследований Университета Тамкан в Тайбэе. — Поэтому для Тайваня важно включить в учения меры реагирования на такие тактики».

Китай усиливает свою психологическую войну в «серой зоне» и кампанию дезинформации на Тайване, которые, по мнению ряда аналитиков, направлены на ослабление обороны острова.

США предупредили, что Китай представляет «непосредственную угрозу» для Тайваня: как утверждается, глава КНР Си Цзиньпин дал китайским вооруженным силам срок до 2027 года на то, чтобы полностью подготовиться к вторжению на Тайвань.

Пекин никогда не подтверждал эти заявления, однако США настаивают, что Китай всерьез готовится к возможному применению армии и флота для изменения баланса сил в Азии.

Отношения между Тайванем и Китаем еще больше обострились после избрания Лая Чин-тэ президентом острова в прошлом году. Лай, которого Пекин называет сепаратистом, занял более жесткую позицию по отношению к Китаю по сравнению со своим предшественником, в том числе усилив вооруженные силы Тайваня.

Нововведения и масштаб «Хань Куан» можно считать отражением более широких реформ вооруженных сил и обороны Тайваня.

В последние годы тайваньских военных много критикуют как внутри страны, так и за рубежом. Доверие тайваньской общественности к собственным вооруженным силам колеблется, но в целом остается на среднем уровне: один из опросов, проведенных в прошлом году, показал, что только 47,5% населения считают обороноспособность страны достаточной.

Помимо более масштабных учений, в последние годы Тайвань также продлил и срок обязательной военной службы, начал разрабатывать и производить собственные подводные лодки и ракеты, а также укрепил свои городские и гражданские оборонительные возможности.

Он также инвестировал в более компактные и мобильные системы вооружения, включая беспилотные летательные аппараты, и усилил подготовку солдат к ведению асимметричной войны в рамках так называемой «стратегии дикобраза», направленной на то, чтобы сделать остров более труднодоступным для захвата.

В течение своего первого срока президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Тайвань увеличить расходы на оборону и модернизировать вооруженные силы. Теперь же в Тайбэе все больше сомневаются, что в случае нападения на остров США придут на помощь: Трамп занимает неоднозначную позицию по этому вопросу и недавно отказался комментировать, будет ли он препятствовать Китаю захватить Тайвань силой.

США официально признают «политику одного Китая» и в 1979 году разорвали официальные отношения с Тайванем и закрыли свое посольство в Тайбэе. Но в том же 1979 году США приняли закон об отношениях с Тайванем, который гарантировал поддержку острова. Ключевой момент этого закона заключался в том, что Вашингтон обязался помогать Тайваню защищать себя — именно поэтому США продолжают поставлять оружие на остров.

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