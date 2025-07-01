Баку возбудил уголовное дело об убийстве и пытках двух азербайджанцев в Екатеринбурге

Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело по факту умышленного убийства двух граждан страны сотрудниками правоохранительных органов России. Азербайджанская экспертиза показала, что братья Зияддин и Гусейн Сафаровы умерли от посттравматического шока после полученных телесных повреждений. По версии российского Следственного комитета, один из задержанных скончался в результате сердечной недостаточности.

Гибель двух человек и сообщения о массовом характере задержаний в Екатеринбурге привели к очередному обострению отношений между Баку и Москвой.

В Азербайджане были отменены российские культурные мероприятия, в офисе российского агентства «Спутник» в Баку арестовали, как утверждается, двух агентов ФСБ. В Кремле в понедельник заявили, что события в Екатеринбурге не должны являться поводом для демаршей со стороны Азербайджана.

Утром 27 июня в Екатеринбурге по подозрению в причастности к преступлениям, совершенным в предыдущие годы, были задержаны граждане Азербайджана и лица азербайджанской национальности, говорится в пресс-релизе азербайджанской прокуратуры.

Задержанные «были практически беспомощны и не могли защитить себя от ударов, подвергались пыткам и тяжким телесным повреждениям путем нанесения им множественных ударов твердыми, тупыми предметами по различным частям тела как при задержании, так и в транспорте, в котором они перевозились», утверждают азербайджанские следователи.

Ранее российские власти сообщали, что в Екатеринбурге задерживали подозреваемых в причастности к убийствам в 2001-м, 2010-м и 2011 годах. В ходе задержания скончались выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, еще несколько человек были госпитализированы.

Что показала азербайджанская экспертиза

В понедельник вечером тела братьев Сафаровых были доставлены в Баку, а во вторник их похоронили на сельском кладбище рядом с родителями в Агджабединском районе Азербайджана, сообщает агентство «Азертадж».

До похорон азербайджанские судебно-медицинские эксперты исследовали останки Сафаровых и пришли к выводу, что причиной их смерти стали травмы.

Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что 60-летний Гусейн Сафаров, занимавшийся малым предпринимательством, был убит в отделении внутренних дел по Екатеринбургу. А его 55-летниго брата Зияддина Сафарова, работавшего таксистом, убили утром в служебной машине, считают в прокуратуре.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Азербайджане, Гусейн Сафаров скончался в результате посттравматического и постгеморрагического шока вследствие множественных телесных повреждений, в том числе переломов ребер, а его брат — в результате посттравматического шока из-за множественных телесных повреждений.

Глава объединения судебно-медицинской экспертизы азербайджанского Минздрава Адалят Гасанов рассказал журналистам, что грудная клетка Гусейна Сафарова была деформирована и асимметрична, а при вскрытии были обнаружены кровоизлияния в твердых и мягких тканях головы и смещенные переломы семи-восьми ребер, повредившие легкие.

Генеральный прокурор Азербайджана возбудил уголовное дело по статьям об умышленном убийстве группой лиц с особой жестокостью, о применении пыток и о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, сообщает «Азертадж».

Тем временем суд в Екатеринбурге арестовал еще одного уроженца Азербайджана по тому же делу, в рамках которого до этого были задержаны братья Сафаровы.

Бакир Сафаров стал четвертым подозреваемым, которого отправили под арест по делу о заказных убийствах прошлых лет, сообщает ТАСС. Адвокат Сафарова сказал агентству, что его подзащитный не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

29 июня суд заключил под стражу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых.

Что говорят в России

Азербайджанские источники и ранее заявляли, что Гусейна и Зияддина Сафарова «жестоко убили» силовики при задержании.

Однако в Следственном комитете России заявляли, что братья умерли, а не были убиты.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов», — заявила в понедельник представитель СКР Светлана Петренко.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне осудил отмену российских культурных мероприятий в Азербайджане, а также отмену визита азербайджанской делегации парламента в Москву.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, — сказал Песков. — Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции».

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Баку были даны «необходимые разъяснения» по поводу задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

Во вторник российский МИД также потребовал от Баку освободить задержанных сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

В связи с этим послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву «была вручена вербальная нота», сообщается на сайте ведомства.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин также заявил протест послу «в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

При этом в МИДе заявили, что при задержании азербайджанцев в Екатеринбурге российские органы не превышали полномочий.

Через несколько часов после российской ноты протеста суд в Баку принял решение арестовать Игоря Картавых и Евгения Белоусова на четыре месяца. Уголовное дело против них возбуждено по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.