Баку отменил российские культурные мероприятия после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Как сообщило Министерство культуры Азербайджана, после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге все культурные мероприятия в стране при участии России отменены.

Концерты, фестивали, спектакли и выставки, которые планировали провести в Азербайджане российские государственные и частные учреждения, не состоятся. Купившие билеты на эти мероприятия могут их вернуть.

В Министерстве культуры страны сообщили, что это сделано, «учитывая факты преднамеренных и внесудебных убийств и актов насилия, совершенных российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области Российской Федерации, а также тот факт, что в последнее время подобные случаи стали систематическими».

Депутат Национального собрания Нигяр Мухаммедова сообщила, что поездка вице-премьера России Алексея Оверчука в Азербайджан в этом месяце отменена из-за «насилия против Азербайджана», сообщает агентство «Азертадж». По ее словам, это свидетельствует о том, что правительство Азербайджана «не видит никакого значения в поездке Оверчука или любого другого должностного лица в сложившейся ситуации».

Накануне Азербайджан заявил протест России в связи с задержаниями выходцев из страны в Екатеринбурге.

Временного поверенного в делах России в Азербайджане вызвали в МИД страны и выразили ему решительный протест в связи с рейдами в Екатеринбурге в квартирах, где живут выходцы из Азербайджана.

Задержания в Екатеринбурге

Отношения Москвы и Баку в очередной раз ухудшились на минувшей неделе после ареста в Екатеринбурге нескольких азербайджанцев, по российской версии — в связи с уголовными преступлениями.

В ходе операции, проведенной утром 27 июня в нескольких квартирах, где проживают азербайджанцы, были задержаны несколько человек, в том числе члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. В результате операции, по данным Баку, были убиты два брата — Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек были госпитализированы.

В сообщениях сторон есть значительные расхождения в описании произошедшего.

В Баку утверждают, что 27–28 июня в Екатеринбурге было задержано более 50 граждан Азербайджана, несколько человек пострадали и двое погибли. Российские власти ничего не говорят о погибших; в российском МИД задержанных назвали «гражданами России-выходцами из Азербайджана».

Структуры МВД и Следственного комитета в Свердловской области утверждают, что задержания связаны с уголовным делом об убийствах, произошедших в период с 2001 по 2011 год. Официально количество задержанных не подтверждалось, но местный провластный сайт ura.ru также писал, что их 50 человек.

Азербайджанское агентство «Азертадж» сообщило в воскресенье, что задержаны были девять человек, арестованы уже шестеро, и суд в Екатеринбурге рассматривает меру пресечения остальным. Адвокат одного из задержанных сообщил агентству, что его подзащитный с трудом может передвигаться.

Многие азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором житель Екатеринбурга Рамиль Сафаров рассказывает, что к нему в квартиру рано утром ворвались сотрудники ФСБ, избили его и его отца и требовали сознаться в убийстве.

Российские власти не упоминали о роли ФСБ в этих рейдах. В совместном заявлении МВД и Следственного комитета говорилось, что задержания проводились этими двумя ведомствами «при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Баку были даны «соответствующие разъяснения» по поводу нападения на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Депутат Расим Мусабеков назвал инцидент «жестоким» и охарактеризовал его как «операцию по выдворению азербайджанцев из России». Он также предположил политическую подоплеку операции.

«Это просто нужно уточнить. Это инициатива какой-то местной организации? То есть в местных силовых структурах считают, что отношения между Москвой и Баку испортились, и что они давно хотели пройтись по азербайджанской диаспоре и воспользовались случаем. Или это инициатива Москвы, которая хочет выразить свое недовольство Азербайджаном», — сказал он.

Испортившиеся отношения

Отношения двух стран начали портиться после того, как в декабре прошлого года в воздушном пространстве России был сбит пассажирский самолет, принадлежащий азербайджанскому авиаперевозчику AZAL. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился при аварийной посадке в аэропорту Актау в Казахстане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал тогда несколько резких заявлений, возложив вину за катастрофу на представителей России, которые, по его словам, повредили самолет в результате ведущегося с земли огня и привели его в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации», — сказал Алиев.

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с Алиевым извинился за произошедшее, но ни признания вины (хотя работу ПВО он упомянул), ни разговоров о компенсациях не было.

После этого МИД Азербайджана сократил разрешение на пребывание в стране для граждан России вдвое — до 90 дней в течение года.

В феврале власти Азербайджана закрыли «Русский дом» — проект Россотрудничества, которое возглавляет находящийся под санкциями Евросоюза Евгений Примаков. Как писала тогда местная пресса, власти Азербайджана «не хотят больше терпеть внешнее вмешательство». Формально азербайджанские власти объяснили закрытие отсутствием у «Русского дома» регистрации.

Тогда же президент Алиев подписал распоряжение об отправке в Украину гуманитарной помощи объемом в один миллион долларов. А всего к концу 2024 года Азербайджан предоставил Украине поддержку примерно на 40 млн долларов.

Правда, ограничения коснулись не только российских организаций — ранее в Азербайджане закрыли офис американского Агентства международного развития USAID. А в марте Баку объявил о закрытии нескольких представительств ООН, Международного Красного Креста и Transparency International.

Правительство страны также приостановило работу офиса Азербайджанской службы Би-би-си в Баку.

Параллельно развивалась война в СМИ. Государственный телеканал AZTV обвинил Россию в расстрелах митингующих в Баку в 1990 году и в Ходжалинской резне в 1992 году в Карабахе. Он также назвал размещение российских миротворцев в Карабахе в 2020–2024 годах «предательской миссией».

Самого Путина канал обвинил в попытках «остановить» Баку во время второй Карабахской войны 2020 года.

Столь же жестко высказались и российские пропагандисты об Азербайджане.

Политический обозреватель телеканала «Царьград» и бывший министр госбезопасности самопровозглашенной ДНР Андрей Пинчук написал об «экстремальном хамстве Алиева».

«Надо „правильно дружить" с такими „друзьями" и не давать садиться на шею. Закрываете Россотрудничество? Ну так закрывайте рынок „Садовод" [рынок в Москве, где работают азербайджанцы]», — было сказано в колонке Пинчука.

Автор также предложил пересмотреть «финансовые потоки в Азербайджан от всевозможных „Крокус-Сити" и прочих подобных объектов», поскольку, по его словам, «азербайджанские олигархи пустили корни» в российском обществе.

Среди богатейших людей России, действительно, немало выходцев из Азербайджана. По данным Forbes за прошлый год, первое место в списке миллиардеров занимает азербайджанец, бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Всего же, согласно последней переписи 2021 года, в России живет 475 тысяч азербайджанцев.

По данным азербайджанского Госкомстата, в прошлом году товарооборот между Россией и Азербайджаном составил около 4,8 млрд долларов. Москва для Баку — третий по размерам торговый партнер после Турции и Италии (туда Азербайджан поставляет нефть).