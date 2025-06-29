"Королева": 49-летняя Шарлиз Терон пришла на премьеру фильма в трусах

Актриса и продюсер Шарлиз Терон пришла на премьеру фильма "Бессмертная гвардия 2" в откровенном образе - трусах, бюстгальтере и сетчатом комбинезоне поверх, передает NUR.KZ.

Фото опубликованы в Instagram-аккаунте Шарлиз Терон. 49-летняя звезда предстала в прозрачном сетчатом комбинезоне и комплекте нижнего белья черного цвета. Также она надела пиджак и кожаные ботильоны с квадратным носом.

Пользователи Сети выражают восхищение образом актрисы, оставляя в комментариях эмодзи сердечек и огоньков.

"Королева", "Фантастика", "Красивые фото" , - пишут они.

Добавим, как пишут 24SMI, Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года в городе Бенони в Южной Африке. По линии матери артистка имеет немецкие корни, а по отцу - голландские и французские. Родители были фермерами и владели фирмой по строительству дорог.

В 16 лет Шарлиз по настоянию матери участвовала в конкурсе моделей. Позже девушка отправилась на международный итальянский конкурс моделей в Позитано и после победы заключила выгодный годовой контракт с миланским модельным агентством. Высокий рост Терон (177 см) стал залогом блестящей подиумной карьеры.

По окончании контракта Шарлиз поехала в Нью-Йорк, где поступила в хореографическое училище, а в свободное время подрабатывала моделью. Травма колена поставила крест на карьере балерины, и Терон отправилась в Лос-Анджелес, где ее заметил импресарио Джон Кросби.

Дебютная роль Шарлиз в картине "Адвокат дьявола" принесла ей известность. А затем последовал стремительный взлет актерской карьеры и множество фильмов.