На МКС впервые прибыли астронавты из Индии, Польши и Венгрии

В четверг, около 11 часов по Гринвичу, к Международной космической станции пристыковался пассажирский модуль Crew Dragon, доставивший при помощи ракеты SpaceX на борт МКС ее новый экипаж в составе четырех человек. В их числе - впервые в истории - астронавты из Венгрии, Индии и Польши.

Ближайшую пару недель Индию в космосе будет представлять военный летчик Шубханшу Шукла (пилот, офицер индийских ВВС), Польшу — Славош Узнаньски-Вишневски, Венгрию — Тибор Капу.

Для всех трех упомянутых стран это первый пилотируемый полет за несколько десятилетий. Когда их представители летали в космос в первый и последний раз — ещё в советские времена — МКС не было даже в проекте, а сами участники нынешней миссии еще не появились на свет.

Зато четвертый член экипажа и его командир — куда более опытная американка Пегги Уитсон, для которой этот космический полет — уже пятый по счету. К своим 65 годам Уитсон успела слетать на МКС трижды, причем два раза — в статусе командира станции. Ей также принадлежит рекорд по количеству выходов в открытый космос среди женщин и их продолжительности.

За пределы МКС Уитсон выходила 10 раз, в общей сложности проведя в открытом космосе более 60 часов. Ей же принадлежит и абсолютный рекорд летного времени среди астронавтов НАСА — не только женщин, но и мужчин: 675 дней, или почти 23 месяца.

До места назначения экипаж добирался больше суток. Запуск состоялся накануне рано утром, с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде, откуда НАСА традиционно запускает все пилотируемые миссии. На орбиту пассажирскую капсулу Crew Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9 (оба аппарата разработаны принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX).

Для всех стран-участниц миссии, кроме, собственно, США, это первый пилотируемый космический полет после более чем 40-летнего перерыва. Тогда, в 1980-х годах, граждан стран соцлагеря и Индии в космос отправляли в рамках советской космической программы. Называли их, соответственно, космонавтами, а полеты выполнялись на кораблях серий «Союз» и «Салют».

До полета Шуклы в космосе был лишь один его соотечественник — Ракеш Шарма, в 1984 году, в рамках совместной советско-индийской миссии. Однако сейчас индийское космическое агентство ISRO рассматривает участие Шуклы в Ax-4 как этап подготовки к своей собственной пилотируемой космической миссии, намеченной на 2027 год.

«Шукла несет с собой пожелания, надежды и устремления всех 1,4 млрд жителей Индии. Желаю ему и остальным астронавтам всяческих успехов!» — написал премьер-министр Нарендра Моди в сети X вскоре после запуска Ax-4.

Ожидается, что во время полета премьер позвонит Шукле прямо на борт МКС — в качестве дипломатического жеста в рамках «мягкой силы». Прокомментировал историческую миссию и премьер-министр Польши Дональд Туск, который, судя по опубликованному им видео, смотрел трансляцию запуска в прямом эфире вместе с детьми, в Научном центре Коперника в Варшаве.

«Мы сделали это! Польша достигла звезд», — написал Туск сразу после успешного запуска.

Немалые затраты на подготовку и запуск астронавтов страны-участницы покрывают сами. По данным SpaceNews, Венгрии участие в этой миссии обошлось в весьма круглую сумму - порядка 100 млн долларов.

Сколько бюджетных денег потратили с той же целью Индия и Польша, неизвестно — эти страны своих расходов на Ax-4 официально не раскрывают. Неофициально индийская пресса писала, что на обучение и полет Шуклы ушло порядка 5 млрд рупий ($59 млн).

Организатор миссии Axiom Mission 4 - частная компания Axiom Space, при поддержке SpaceX.

Для нового пассажирского модуля типа Crew Dragon это первый полёт, но в существующем на сегодняшний день флоте SpaceX он станет уже пятым по счету — наряду с Endeavour, Resilience, Endurance и Freedom. Собственное название капсуле будет присвоено позже.

На борту МКС экипаж проведет около 60 научных экспериментов — от выращивания семян салата до изучения микроводорослей и новых рекордов выживаемости микроскопических тихоходок (тип беспозвоночных) в условиях микрогравитации

Как объяснила Би-би-си Мила Митра — в прошлом сама инженер НАСА — проведенные испытания помогут нам лучше понять, какое влияние оказывает на биологию космическое излучение и условия микрогравитации.

Ax-4 — уже четвертая миссия Axiom с 2022 года. Компания намерена построить собственную коммерческую орбитальную станцию, которая в перспективе должна заменить МКС после ее вывода из эксплуатации (примерно в 2030 г.).

Изначально запуск планировался на начало июня, но задержался почти на три недели из-за череды мелких технических неполадок.

Пока запуск откладывали, глава SpaceX Илон Маск успел разругаться с президентом США Дональдом Трампом, в связи с чем судьба выполняемых компанией контрактов с НАСА на некоторое время оказалась под вопросом. Однако с тех пор от своих резких заявлений обе стороны уже успели дистанцироваться.

На сегодняшний день в доставке астронавтов НАСА на МКС Crew Dragon продолжает играть ключевую роль — и частный сектор всё активнее присматривается к орбите в целом.