Стеклянный мост и королева на коне. В Лондоне появится мемориал Елизаветы II, его спроектирует лорд Фостер

В Британии объявлен победитель конкурса на проект мемориала покойной королеве Елизавете II. Мемориальный комплекс будет создан в лондонском Сент-Джеймсском парке около Букингемского дворца, его спроектирует бюро знаменитого британского архитектора лорда Нормана Фостера.

Это адаптированный перевод материала, опубликованного на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Проект Фостера предполагает создание конной статуи Елизаветы II, а также еще одного монумента, где будут представлены фигуры покойной королевы вместе с ее супругом принцем Филиппом.

Другая важная составляющая мемориала — полупрозрачный мост в Сент-Джеймсском парке, призванный напомнить о свадебной тиаре Елизаветы II.

Победивший проект стал лучшим из пяти, представленных на конкурс.

Лорд Роберт Джанврин, глава мемориального комитета, который рассматривал заявки, говорит, что выбор был сделан в пользу сочетания «традиционных и современных элементов, как неформальных, так и формальных».

По словам Джанврина, мемориал должен «напоминать о выдающейся жизни королевы, которая в течение очень долгого времени была неразрывно связана с самосознанием нашей нации, с тем, как мы менялись и развивались».

Джанврин сказал в интервью Би-би-си, что сама королева была бы очень довольна тем, что ее мемориал будет находиться в Сент-Джеймсском парке и что его можно увидеть из Букингемского дворца.

«Думаю, что это место ей бы понравилось. Из той комнаты, где она часто позировала художникам, будет виден мост», — говорит Джанврин, который с 1999 по 2007 год был личным секретарем Елизаветы II, а до этого работал ее пресс-секретарем.

Как будет выглядеть мемориал

Мемориал британскому монарху, правившему дольше всех других в истории страны, должен стать целым комплексом сооружений.

Для этого придется поменять ландшафт части Сент-Джеймсского парка: там появится мост, две пары новых ворот, два сада и две скульптуры.

Главным элементом будет конная статуя Елизаветы II, которую поставят около улицы Мэлл — она идет вдоль Сент-Джеймсского парка, от Букингемского дворца до Трафальгарской площади.

Сами статуи еще предстоит создать: кандидатура скульптора пока не утверждена.

Однако на иллюстрациях, представленных лордом Фостером, королева изображена на коне. Елизавета II «теснейшим образом ассоциировалась с верховой ездой», говорит по этому поводу Фостер.

Проект мемориала. Фото: instagram.com/fosterandpartners

В парке также появится еще одна скульптура, изображающая королеву вместе с ее супругом — принцем Филиппом. «Мы показали их вместе. В каком-то смысле их образ был неразделимым, что мы и попытались передать», — объясняет Фостер.

Елизавета II и Филипп были женаты 73 года, с 1947 по 2021 год, когда принц скончался.

Другой важный элемент мемориала — стеклянный мост в Сент-Джеймсском парке — служит отсылкой к свадьбе Елизаветы: его дизайн вдохновлен тиарой, в которой будущая королева была во время церемонии бракосочетания.

По словам Фостера, этот мост должен отличаться легкостью и «напоминать бриллианты», которыми была украшена свадебная тиара Елизаветы II.

Проект мемориала. Фото: instagram.com/fosterandpartners

Архитектор называет большой честью возможность поработать над этим проектом, который, по его словам, «раздвигает границы искусства и технологий».

По мнению Фостера, мемориал поможет отразить «ценности, которые представляла королева». А различные его элементы станут напоминанием о «богатстве, сложности и множестве аспектов» правления Елизаветы II.

Лорд Фостер — один самых известных архитекторов мира. Он создал множество зданий, которые приобрели статус современной классики. В их числе — небоскреб в лондонском Сити, известный как The Gherkin (то есть «огурец»), двор Британского музея в Лондоне, а также реконструированное здание Рейхстага в Берлине.

Когда именно должен открыться новый мемориал Елизаветы II — пока неизвестно. Не утверждена также его окончательная стоимость, но ранее бюджет проекта оценивался в размере от 23 млн до 46 млн фунтов (около 30-60 млн долларов).