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Новости русской службы Би-би-си

«Важные истории» выпустили расследование о связи Telegram с ФСБ. Что в нем говорится и как отреагировал мессенджер?

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Человек нажимает пальцем руки на иконку приложения Telegram
Telegram. Иллюстративное фото: Carl Court/Getty Images

Издание «Важные истории» (внесено в реестр «иноагентов») выпустило расследование, в котором говорится, в частности, что «за серверную инфраструктуру Telegram отвечают те, кто в то же время обслуживают секретные комплексы ФСБ, используемые для слежки за гражданами». В заявлении Telegram, которое получила Русская служба Би-би-си, отмечается, что ни один из поставщиков услуг, которых мессенджер использует как глобальная компания, «не имеет доступа к данным Telegram или конфиденциальной инфраструктуре».

Основная часть расследования «Важных историй» посвящена, кому принадлежат сервера, используемые компанией Telegram.

Почему это важно? Потому что именно на серверах расшифровываются и хранятся обычные, не секретные чаты, и тот, кто имеет доступ к ним, может получить и доступ к переписке.

Кто предоставляет сервера и другую инфрастурктуру

Согласно расследованию «Важных историй», большая часть IP-адресов, через которые проходят сообщения, принадлежат компании Global Network Management Inc. Она зарегистрирована на островах Антигуа и Барбуда. Ее владелец — Владимир Веденеев, уроженец Тольятти, говорится в публикации.

Согласно материалам судебных заседаний в Майами от 2018 года, с которыми ознакомилось издание, Веденеев также был — или по крайней мере подписывал документы как — финансовый директор Telegram Corp, компании Павла Дурова, зарегистрированной в Панаме.

Он также называл себя единственным человеком, у которого есть доступ к серверам Global Network Management в дата-центре в Майами, пишут «Важные истории» со ссылкой на заявления самого Веденеева в американском суде.

Пресс-служба Telegram не ответила на вопрос Русской службы Би-би-си о том, какую роль Веденеев занимает (или занимал) в Telegram, а также о том, пользуется ли компания услугами Global Network Management.

Telegram стал использовать Global Network Management в 2020 году. До этого те же IP-адреса принадлежали компании из Санкт-Петербурга GlobalNet.

Как пишут «Важные истории», до прошлого года бенефициаром GlobalNet был Владимир Веденеев. Но в 2024 году он «переписал ее на своих родственников»: они контролируют 96% компании, говорится в расследовании, еще 4% принадлежит Роману Венедиктову.

Венедиктов отслужил около 10 лет в Главном центре испытания и управления космических средств Минобороны в военном городке Щелково-7.

Венедиктов был совладельцем компании «Пиринг», которая, в свою очередь, владела сетью обмена трафиком DATAIX. В 2018 году DATAIX объединилась с GlobalNet. В 2012 году партнером Венедиктова стала мать Дурова Альбина, а в 2013 году к ним присоединился брат Павла Дурова, главный инженер «ВКонтакте» Михаил Петров, пишут «Важные истории».

Еще одна компания, предоставляющая IP-адреса Telegram, — «Электронтелеком». Как и в случае с GlobalNet, ее бенефициаром до 2024 года был Веденеев, а с 2024 года — его родственники.

О связях с ФСБ и ФСО

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — один из клиентов компании «Электронтелеком».

Среди клиентов GlobalNet — Курчатовский институт (находится под западными санкциями; его директор Михаил Ковальчик — брат Юрия Ковальчука, который считается близким другом Владимира Путина) и Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управления делами президента России (ГлавНИВЦ).

Официально ГлавНИВЦ занимается техническим обеспечением обеспечением саммитов, прямых линий и встреч с участием Владимира Путина. «Важные истории» пишут, что неофициально — это закрытый аналитический центр, «работающий в интересах ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны».

Что говорят в Telegram

Би-би-си получила ответ от Telegram на расследование «Важных историй».

В ответ на запрос Би-би-си в мессенджере заявили, что Telegram как глобальная компания «имеет контракты с десятками различных поставщиков услуг по всему миру», но ни один из них «не имеет доступа к данным Telegram или конфиденциальной инфраструктуре».

«Все серверы Telegram принадлежат Telegram и обслуживаются сотрудниками Telegram», — говорится в заявлении компании.

Там также добавили, что мессенджер «никогда не раскрывал частные сообщения третьим лицам, а его шифрование никогда не было взломано».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254101-vazhnye-istorii-vypustili-rassledovanie-o-svyazi-telegram-s-fsb-chto-v-nem-govoritsya-i-kak-otreagiroval-messendzher/

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