Болгария готовится перейти на евро. Почему это вызвало протесты и призывы к референдуму?

Болгария вплотную подошла к вступлению в еврозону. В среду Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовали отчеты, в которых говорится, что страна продемонстрировала экономическую готовность вступить в единый европейский валютный союз. По сути, это зеленый свет для перехода Болгарии на евро.

«Положительная оценка того, насколько Болгария приблизилась к стандартам еврозоны, открывает ей путь к введению евро с 1 января 2026 года и обретению статуса 21-го государства-члена ЕС, присоединившегося к еврозоне», — говорится в отчете ЕЦБ.

«Я хочу поздравить Болгарию с тем огромным упорством, с каким она провела у себя необходимые корректировки», — заявил Филип Р. Лейн, член Исполнительного совета ЕЦБ.

О своем желании вступить в единый европейский валютный союз Болгария объявила вскоре после вступления в ЕС в 2007 году, но должна была выполнить ряд условий.

Изначально планировалось, что евро будет введен в оборот с 1 января 2025 году, но структуры ЕС решили, что к тому моменту страна была еще не готова. В частности, уровень инфляции не соответствовал пределам, допустимым Евросоюзом.

Болгарские власти уверены, что переход на евро поможет стране расширить торговые отношения с остальными странами блока, повысит ее конкурентоспособность и усилит позиции Болгарии в Брюсселе.

Однако далеко не все болгары приветствуют переход на евро и уже несколько месяцев выходят на масштабные акции протеста.

В среду, в день публикации докладов ЕС, в Софии тысячи демонстрантов окружили здание Национального парламента, протестуя против планов правительства.

Акция организована оппозиционным движением «Возрождение», главным лозунгом которого все последние годы является защита болгарской валюты лева. Болгарская оппозиция считает лев важным символом национального суверенитета.

Многие болгары также опасаются, что введение в стране евро приведет к заметному росту цен, инфляции и, как следствие, к обеднению населения.

Согласно опубликованному на прошлой неделе опросу, проведенному платформой «Евробарометр», 50% болгар выступают против введения евро, 43% — за. При этом доверие к евро продолжает расти в остальных странах ЕС.

Популизм и аргументы против

По мнению многих экспертов, протесты против вступления в еврозону в Болгарии не в последнюю очередь связаны с общим ростом поддержки популистских и антиевропейских партий по всей Европе, чем пользуются болгарские политики националистического и пророссийского толка.

В минувшую субботу в Софии несколько тысяч человек вышли на митинг, требуя провести референдум о переходе с лева на евро.

«Болгария восстала и заявила: свобода, мы выбираем болгарский лев!», — сказал собравшимся глава пророссийской партии «Вараждане» Костадин Костадинов.

При этом многие специалисты заявляют, что, если отбросить популизм, опасения противников еврозоны имеют основания.

Переход на евро действительно может спровоцировать по крайней мере единовременный рост цен, что главным образом отразится на слоях населения со средним достатком и жителях сельской местности, пишет издание Politico со ссылкой на экономистов.

В среднесрочной перспективе низкие цены внутри страны имеют тенденцию адаптироваться к более высоким европейским нормам на фоне роста торговли внутри блока. Именно это произошло с такими странами, как Словакия, Эстония и Литва после их перехода на евро. Все они изначально испытали рост инфляции.

Поддавшись этим опасениям, президент Болгарии Румен Радев объявил в середине мая, что готов провести национальный референдум о вступлении в еврозону.

Это заявление вызвало смятение в рядах болгарского бизнеса, уже настроившегося на переход, и недоумение в Брюсселе.

Однако вряд ли Радеву удалось бы выполнить свое намерение. Во-первых, конституционный суд страны ранее уже заявлял, что такое голосование было бы неконституционным.

А во-вторых, позиция Радева крайне непопулярна в парламенте, где большинство болгарских партий поддерживают принятие евро.

«В то время, когда страна должна быть уверена, что введение евро принесет только пользу конкурентоспособности нашей экономики, не имеет никакого смысла начинать дебаты, которые в реальности манипулируют людьми и вселяют в них страх», — заявил недавно премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Укрепление позиции в Брюсселе

Вступление Болгарии в еврозону, несомненно, окажет положительное влияние на экономику, на бизнес и на болгарское государство в целом, уверен министр экономики и промышленности Петр Дилов.

По его словам, если все пойдет по плану, то 1 января 2026 года Болгария проснется примерно на 2 миллиарда евро богаче.

Кроме того, заявил министр, экономика и население окончательно прекратят терять около 1 млрд левов в год на конвертации валюты между левом и евро.

«В Болгарии работают около полумиллиона малых и средних предприятий, которые ведут счета как в левах, так и в евро. Отмена этой обязанности, несомненно, сэкономит компаниям около 100 тысяч евро в год», — отметил он.

Власти Болгарии заявляют, что подготовили механизм защиты прав потребителей для предотвращения спекуляций с ценами после принятия единой европейской валюты.

Также ожидается повышение кредитного рейтинга Болгарии.

«Присоединение к евро только укрепит [суверенитет] Болгарии — мы будем участвовать в процессе принятия решений ЕЦБ», — сказал болгарский экономист и бывший заместитель премьер-министра страны Атанас Пеканов в комментарии Politico.

На протяжении десятилетий лев был привязан к евро, но страна не имела права голоса в решениях ЕЦБ по денежно-кредитной политике, поскольку не была его членом. После вступления в еврозону Центробанк Болгарии займет официальное место в Управляющем совете ЕЦБ.

Однако, предупреждают экономисты, поскольку страна является лишь 13-м по величине членом валютного союза, на долю которого приходится менее 1% его ВВП, влияние Болгарии на Совет будет ограниченным.

Опросы показывают, что молодое население Болгарии видит во вступлении страны в еврозону не столько экономические выгоды, сколько возможности для большей интеграции в Европу, в то время как среди более зрелого населения растет евроскептицизм.

Болгария вступила в ЕС в 2007 году. Она по-прежнему остается одной из беднейших стран Европы с одним из самых высоких уровней коррупции.

На этом фоне, говорят аналитики, кампании по дезинформации из-за рубежа подпитывают неприязнь болгар к Брюсселю и их страхи экономических изменений, которые якобы могут усугубить бедность населения.