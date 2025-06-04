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В Турции после землетрясения случилось наводнение: один человек пропал без вести (видео)

Опубликовано:

Наводнение в Трабзоне
Наводнение в Трабзоне. Кадр из видео: x.com/trthaber

В Турции обильными ливнями подтопило город Трабзон, в близлежащих городах объявили желтый код опасности. Один человек пропал без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Milliyet.

Как пишет издание, ночью в районе Ортахисар начался сильный ливень, который буквально залил улицы города Трабзон.

Из-за скопления воды на улицах возникли проблемы с дорожным движением, более полусотни авто ушли под воду. Горожан, оказавшихся в ловушке дождевой воды в пробке и на рабочих местах, эвакуировали спасатели.

Сейчас местные власти устраняют последствия ливня и подсчитывают ущерб.

В заявлении муниципалитета говорится, что обильные осадки стали причиной наводнений , оползней и затоплений по всему городу.

"С утра поступило 83 сообщения о наводнении, и наши службы немедленно приступили к действиям. Главное управление города, управление по содержанию и ремонту дорог, управление парков и садов, а также пожарная служба продолжают работу по всему городу, задействовав 460 человек личного состава, 16 ассенизационных машин, 20 канализационно-очистных машин, 4 комбинированные канализационные машины, 24 строительные машины и 50 транспортных средств", - заявили в ведомстве.

Горожан просят быть острожными - в пострадавших от оползней и наводнения местах можно получить удар током.

Губернатор Трабзона Азиз Йылдырым сообщил, что во время наводнения без вести пропал один человек.

"72-летний гражданин по имени Хусейн Айдын пропал без вести в Акчаабате Чукурджа. Наши команды ищут его, мы надеемся найти его живым", - сообщил Йылдырым.

Как действовать во время наводнении

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, наводнение (паводок) — это временное затопление значительной части суши водой. Оно может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", — объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", — отметили представители МЧС РК.

Напомним, накануне в другом турецком городе -ь Мармарисе - случилось землетрясение магнитудой 6,2. Разрушений из-за подземных толчков не зафиксировали, однако в результате произошедшего погибла 14-летняя девочка - у нее случилась паническая атака. Еще несколько десятков человек пострадали, в панике выпрыгнув из окон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2252067-v-turcii-posle-zemletryaseniya-sluchilos-navodnenie-odin-chelovek-propal-bez-vesti-video/